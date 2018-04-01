中信女子精英賽 陳宇茹摘冠

「2018中國信託女子精英賽」昨圓滿落幕，中國信託銀行贊助女將石昱婷表現不俗，並列第7名。（中國信託銀行提供）

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中國時報
／台北報導

由中國信託商業銀行冠名贊助主辦、總獎金人民幣80萬元（約新臺幣380萬元）的「2018中國信託女子精英賽」昨圓滿落幕，來自兩岸、日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡共126位高球好手，在連續3天的飆桿競技下，最後由來自台灣選手陳宇茹以低於標準桿8桿、總計208桿成績摘下后冠，贏得人民幣12萬元人民幣的冠軍獎金。

「2018中國信託女子精英賽」頒獎典禮於廣州九龍湖高爾夫球場舉行，主辦單位中國信託銀行董事陳國世親自頒發冠軍獎盃，肯定所有參賽選手全力以赴的奮戰精神，堪稱是高爾夫運動最佳代言人。

陳國世頒獎致詞亦感謝主辦單位中國高爾夫球協會以及所有協辦和贊助的團隊，共同成就這場國際級的精彩賽事。

中國信託贊助的女將石昱婷此次比賽表現不俗，以215桿並列第7名；石昱婷表示，今年球季還很長，會以最好的狀態拚戰，取得好成績，今年的首要目標是取得日巡（JLPGA）正卡資格。

此次封后的台灣選手陳宇茹在第2輪表現最佳，以低於標準桿的66桿躍居首位，保有3桿的領先優勢，最後以三回合總桿數208桿贏得勝利。

中國信託長期推展高爾夫運動，培育有潛力的高球新秀，以企業的資源和力量，扮演兩岸高球女將走向國際舞臺的推手，讓她們無後顧之憂在球場努力奮戰，進一步「堅持信仰，成就夢想」。

陳國世表示，中國信託將持續投入企業力量支持高爾夫運動，期望透過「中國信託女子精英賽」，讓兩岸高球新生代擁有更具水準的競爭舞台，同時也助於提升華人的高球實力，扶植更多具備天分的選手在世界高球舞台上發光發熱。

(中國時報)

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