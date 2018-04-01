排隊嘗鮮 英文作文好發揮

2018年04月01日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

此次學測英文作文題目是排隊現象，因為貼近生活，所以考生都寫得不錯，大考中心列出的14篇範文有寫餐廳、鬆餅、甜甜圈、奶茶、冰淇淋等，看得出台灣人真的很愛吃。

一位考生表示母親是他最好的「饕友」，兩人常常四處造訪新開餐廳，但某次排隊久候終於進入一家電視廣為報導的餐廳，服務態度和餐飲品質卻讓他大失所望；他領悟到不應一味聽信媒體報導，而應提升身為現代公民的獨立思考能力。

有考生描述自己與友人排隊搶購甜甜圈，最終雖嘗到美食，但覺得不值得花3小時等候；還有考生因為好奇跟著去排剛開幕的日本鬆餅店，輪到自己時卻全部賣完，讓他非常惱怒；也有考生大熱天裡大排長龍要買冰淇淋，好不容易買到後卻覺得不怎麼樣，「跟一般超市賣的一樣普通」；或是某茶館以創新配方吸引顧客，久候多時，買到後卻發現不像宣傳的那麼好喝。

「好奇心」是許多佳作考生用到的字眼；有考生表示好奇心可能會造成不良後果，還有考生反思應該運用好奇心去探索更有意義的事。

有兩位考生不約而同寫到前一陣子掀起搶購風潮的奶茶：其中一位批判此一窩蜂追隨潮流的現象，提醒民眾應三思而後行，方能在排隊久候之後，獲取實質回報；另一位則指出，雖群眾多半是出於好奇心而去搶購奶茶，卻能井然有序，形成台灣可愛的排隊文化。

還有考生描述自己與家人參觀國際花卉展的經驗，親眼目睹國內外慕名而來的觀光客趨之若鶩的現象，所幸家人事先做好特定花卉區的參觀規畫，方能盡興而歸。

(中國時報)