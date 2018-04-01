東奧正名公投 挑戰習紅線

2018年04月01日 02:12 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

針對正在推動「2020東京奧運台灣正名公投」活動，大陸涉台人士指出，此舉並非打打擦邊球，如果該案公投通過，無疑是踏出實質「法理台獨」第一步，加上該活動可能涉及日本親台派人士鼓舞，台獨勢力與外國勢力的合流，更是直接挑戰大陸國家主席習近平對台政策紅線。

「2020東京奧運台灣正名公投」議題由前奧運選手紀政領銜提案，日前已通過提案審核階段，將邁入連署階段。而此一極具指標性公投案，勢必為當前兩岸關係埋下新變數。

門檻降低出現漏洞

大陸涉台人士指出，該公投活動之所以能夠操作，就是「公投門檻降低」所導致，這給予台灣獨派勢力很多操作空間，已被北京當局視為是對當前兩岸關係最嚴重的挑戰之一。

該人士直言，相關正名運動不只是打打擦邊球而已，如果該案真的通過，很明顯就是踏出實質「法理台獨」第一步，這相較民進黨當局此前推動的「隱性台獨」更具震撼力，對兩岸關係直接危害性更大。

該涉台人士強調，從北京立場來看，這場荒謬的正名運動絕不是台灣內部獨派勢力單獨運作，也可能受到部分日本親台派人士間接鼓舞；而台獨勢力與外國勢力合流，正是大陸眼下所積極要遏制防範的。

憂獨派搞分裂公投

該人士分析，該案若闖關成功，將對台獨勢力成為示範作用，也將使更多的獨派團體可能利用「公投門檻降低」此一漏洞，提出更多分裂兩岸關係的公投案。

事實上，習近平此前在大陸人大閉幕會上就撂下重話，每一寸領土絕對不可能從中國分裂出去，一切分裂國家行徑和伎倆都注定要失敗。大陸總理李克強更直接了當直言，不允許外國勢力打「 台灣牌」。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯則認為，使用「台灣」名義參加奧運的所謂「正名公投」是變相「台獨公投」，就是要改變兩岸關係的現狀，北京當局不會坐視不管。

(中國時報)