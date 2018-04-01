新聞透視－兩岸關係 恐陷入無盡的敵意螺旋

2018年04月01日 02:12 中國時報 陳柏廷

「奧運正名公投」案的提出已成當前兩岸關係最大變數。在台灣挑釁大陸紅線的同時，也勢必撩撥起大陸進一步打壓台灣的聲浪；而大陸被迫出手之際，也必將掀起台灣民眾對陸不滿的矛盾心態。換言之，這場正名運動，將使兩岸關係陷入所謂的「莫比烏斯環」，沉浸在相互敵視的循環中，「雪上加霜」。

在兩岸關係日趨嚴峻的當下，大陸與台灣兩造雙方彼此祭出的打壓或反制措施，不只是作用於對方，更容易產生「回火」反燒自身，越來越陷入一種「說不清理還亂」的關係。

平心而論，以「奧運正名公投」案為例，這場形同宣告台灣踏出「法理台獨」第一步的公投案，對兩岸關係挑戰已難單純視為台灣挑釁大陸而已，其直接的「反作用力」則在於，台灣當局能否承受北京下一步的打壓。

北京當局當然不會放任這場挑戰主權紅線的公投，勢必會想方設法出手制止。這意味的是，台灣獨派勢力在挑釁大陸的同時，也撩撥起大陸民間乃至官方對台灣進一步打壓呼聲，無論是從政治面或外交面來進行反制。

而在出不出手打壓台灣之間，大陸方面也同樣面臨相同作用與反作用力的難題。大陸對付台灣的手段當然只會多不會少，但在被迫出手反制台灣之際，引起台灣部分民眾對大陸的矛盾心態，間接帶動台灣反彈聲浪，相信也絕非北京當局樂見。

台灣這齣「奧運正名公投」案，所產生的作用與反作用力，已讓兩岸越來越陷入所謂的「莫比烏斯環」的關係，這是一種永無止盡的相互敵視循環，讓兩岸關係越來越雪上加霜。

(中國時報)