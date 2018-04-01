東京奧運 北京冬奧 北韓「一定參加」

北韓領導人金正恩（右）會見國際奧委會主席巴赫。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

國際奧委會（IOC）主席巴赫3月31日表示，北韓方面表明「一定參加」2020年東京奧運會以及2022年北京冬奧會，金正恩也對此表示「全面支持」。這是北韓首次傳達參加這兩個奧運賽事的意向，日本方面也將必須進行應對。

據日本共同社報導，巴赫於29日至31日訪問平壤3天，30日並獲得北韓領導人金正恩接見。巴赫31日從平壤返程時，在中轉地北京透露了上述消息。

巴赫透露，北韓奧委會表明「一定參加」東京奧運和北京冬奧的立場。美聯社報導稱，巴赫與北韓體育部長兼北韓奧會主席金日國也進行了會談，得到參加兩個奧運賽事的承諾。金正恩也對此表示支持。巴赫還稱，正在探討「在合適的時期」提議南韓和北韓共同入場等事宜。

朝中社31日報導，金正恩在與巴赫的會談中提到，北韓原本在2月間舉行的南韓平昌冬奧沒有參賽名額，但IOC仍特例開放讓其參與，他對此表達感謝，並稱讚IOC對組建奧運首支韓朝聯隊及開幕式韓朝共同入場的支持。

韓聯社引據北韓中央電視台31日報導，金正恩對巴赫表示，平昌冬奧不僅是一屆成功的奧運賽事，更為朝韓和解開啟了新的一扇大門，具有重要意義。他稱讚IOC不受政治環境和條件限制，為北韓參賽鼎力提供支援，「結冰的北南關係能以奧運會為契機大幅冰釋，全都是IOC的功勞」。

巴赫就平昌冬奧回應稱，「向全世界展現南北和平及和解的意願，喚起了最大的感動」。他並表示，準備為北韓參加東京奧運會和北京冬奧會進行長期合作，為北韓的體育事業發展貢獻力量。

除了表態欲參加東京奧運和北京冬奧會，金正恩很可能會在近期內訪問俄羅斯。俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃表示，金正恩目前正在考慮相關事宜。她說，「我們歡迎任何能緩解朝鮮半島局勢的行動。」

(中國時報)

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