以巴爆流血衝突 加薩17死

2018年04月01日 02:12 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

巴勒斯坦加薩自治區3月30日爆發2014年以來最嚴重的以巴衝突。大批巴勒斯坦示威者湧向加薩走廊與以色列的邊界，向以軍投擲石塊及燃燒彈，以軍開槍回擊，至少造成17死、逾1400人傷。

這也是2014年以色列與巴勒斯坦組織「哈馬斯」在加薩爆發衝突以來，單日死傷最嚴重的以巴暴力事件。

每年3月30日是巴人的土地日，紀念1976年抗議以軍強占土地時被以軍打死的巴人示威者。今年反以示威為期6周，數萬名巴人在加薩地區的以巴邊界設立5個示威靜坐據點，要求被逐巴人及其後人可以返回現時屬於以色列的土地，但示威活動在3月30日首日便迅速失控。

以軍稱，成千上萬巴勒斯坦人焚燒車輪胎，並向駐紮邊界的以軍投擲石塊，以軍隨即向巴人開槍，並出動無人機，對邊境投擲催淚瓦斯。

加薩市衛生醫療部官員說，有16名巴人遭以軍殺害、超過1400人受傷，其中包括遭實彈擊中的758人，其餘則被橡皮子彈所傷或吸入催淚瓦斯。

聯合國安全理事會已在30日晚閉門會議，討論加薩走廊情況，不過與會國沒有做出任何決定，或發表任何聲明。美國在會中呼籲所有涉事者冷靜，巴勒斯坦大使對安理會沒有譴責這次「令人髮指的大屠殺」或保護巴人感到失望。以色列則指，國際社會不應被一場以和平遊行為名的暴力恐怖集會所欺騙。

(中國時報)