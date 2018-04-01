美再促我開放美豬牛進口

大陸江蘇連雲港一家太陽能板公司的生產線上，一名員工正仔細檢視產品。美國貿易代表署指控大陸強迫外國企業技術轉移，並提供大陸高科技產業大規模補貼。（路透）

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中國時報
／華盛頓報導
美國貿易代表署公布「2018年對外貿易障礙評估報告」，再次點名台灣限制美豬和美牛進口，圖為美國生產的高檔豬肉食材。（美國肉協提供）

美國貿易代表署（USTR）3月30日公布「2018年對外貿易障礙評估報告」，再次點名台灣限制美豬和美牛進口，敦促台灣應立即根據科學，制定相關標準，全面開放美豬、美牛進入台灣市場。

促我速制定相關標準

這份最新出爐的報告中，提及台灣禁止含萊克多巴胺（俗稱「瘦肉精」）豬肉並限制特定牛肉內臟產品進口。USTR指出，台灣從2007年就通知世界貿易組織（WTO）將制定萊克多巴胺的最大殘留容許量，但迄今對特定牛肉產品和豬肉仍未訂出標準。

在美牛部分，報告表示台灣雖逐年放寬措施，但對於美國牛肉內臟產品，仍存在嚴格檢驗的貿易障礙，美方將繼續敦促台灣基於科學、世界動物衛生組織（OIE）指引，以及美台間已達成的相關協定，全面開放美國牛肉及牛肉相關產品進口。

在美豬部分，USTR敦促台灣訂定萊克多巴胺最大殘留容許量標準，強調美國將繼續敦促台灣，「不要拖延、根據科學，即時付諸實行」。

USTR公布的評估報告中，台灣部分涵蓋的內容包括：技術性貿易障礙、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施、進口政策、智慧財產權、服務業障礙、投資障礙，以及審查程序透明度等。

我多項措施遭美關切

在進口政策上，報告中對台灣稻米採購、米酒課稅持續表達關切；在關稅上，美國利益相關方繼續要求台灣降低或取消包括大型摩托車，農產品和純鹼在內的許多商品的關稅。

報告同時指出，美國再三對台灣投資審議過程中透明度和一致性提出要求。美台雙方同意探討在「貿易暨投資架構協定」（TIFA）架構下重建投資工作小組的可能。

此外，報告對台灣財政部日前宣布，自2018年1月1日起，進口貨物低價免稅限額由新台幣3000元調降為2000元則指出，美國利益相關方關切這項調整對貿易的潛在影響，敦促台灣當局釐清該規定中的某些文字。

(中國時報)

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