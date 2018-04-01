中國製造2025 又成箭靶

中國製造2025又成箭靶。(新華社)

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中國時報
／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）3月30日公布「2018年對外貿易障礙評估報告」，有關大陸部分長達19頁，「中國製造2025」戰略更是美方關切的目標。報告中指陸方透過包括這類產業計畫，強迫外國企業技術轉移，並提供大陸高科技產業大規模補貼。此類產業政策亦助長了大陸產能過剩，進而扭曲全球市場。

日前美國總統川普才簽署備忘錄，根據「301條款」調查結果，宣布要對大陸價值600億美元的輸美產品祭出懲罰性關稅。美方準備對陸方徵收關稅項目，據信首當其衝正是《中國製造2025》戰略中所列的高科技出口產品，包括半導體和新能源汽車等。

USTR在報告中指明，大陸運用多種措施及包括「中國製造2025」在內的產業計畫，驅使外國技術轉移至大陸，並提供大陸高科技產業大規模補貼，或尋求從其他國家擷取技術，期達到主導國內市場並擴大全球市占率的目標。

報告又稱，陸方資助大陸企業收購外國高科技公司，將技術帶回大陸企業母公司，而陸方對智慧財產權保護不周，也讓大陸企業得以挪用外國智慧財產，包括不當挪用商業機密，圖利大陸企業。

USTR又警告說，大陸政府的產業政策和財政支援措施，助長了國內產能過剩，隨著出口的增加則扭曲了全球市場，進而讓美國生產者及勞工在國內及第三國市場受到傷害。推動「中國製造2025」此類政策，也有賴這種扭曲模式持續下去。

另針對網路管制，USTR表示，大陸一系列網路安全措施，嚴格限制美國和其他國家的資通科技（ICT）產品和服務，在跨境數據流通和數據在地化方面也嚴格設限。報告中亦特別強調對「數位貿易」壁壘的關注，除了數據流通問題外，也提及大陸限制VPN（虛擬私人網路）的做法，以及對雲端運算的投資設限。

(中國時報)

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