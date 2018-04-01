王毅批美開歷史倒車

大陸國務委員兼外交部長王毅（路透）

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中國時報
／綜合報導

陸美貿易戰火未歇，大陸國務委員兼外交部長王毅日前在越南河內出席活動時痛批，任何搞單邊主義和貿易保護主義的做法，都是開歷史倒車，是沒有終點的單程票；大陸願與各國分享發展的機遇，但搞保護主義，等於自我關閉通向大陸的大門，必將自食苦果，時間會證明這一點，事實也會證明這一點。

大陸外交部網站昨日公告稱，王毅3月30日在越南河內出席大湄公河次區域經濟合作工商峰會時表示，今年是大陸改革開放40周年，是承前啟後的重要年份。今後大陸更高品質的發展仍要靠改革開放，這是大陸的既定政策，不會改變，也不會受外部因素干擾。

王毅指出，大陸將以改革開放40周年為契機，以共建「一帶一路」為重點，既引進來，也走出去，打造陸海內外聯動、東西雙向互濟的全方位開放格局。將推出一系列進一步開放舉措，為外國企業提供更加良好、寬鬆的投資環境。

王毅雖未點名，但意有所指的表示，開放應該是雙向的，大陸向別的國家開放，也希望別的國家向大陸開放。國際貿易中出現一些分歧和爭端是正常現象，關鍵是應通過平等協商，堅持依法依規，尋求合理解決。

王毅表示，大陸一貫宣導構建開放型世界經濟，堅持在開放中實現互利共贏，堅決反對搞貿易保護主義。「搞保護主義既損人也不利己，是沒有終點的單程票。通過平等協商、按照國際規則解決貿易爭端才是正道。」

王毅強調，任何搞單邊主義和貿易保護主義的做法，都是開歷史倒車，不僅沒有出路，還將反受其害。「中國願與各國分享發展的機遇，但搞保護主義等於自我關閉通向中國的大門，必將自食苦果。時間會證明這一點，事實也會證明這一點。」

(中國時報)

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