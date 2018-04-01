MIC坦克潛艇 挺進東南亞

2018年04月01日 02:12 中國時報 楊俊斌 ／台北報導 ／台北報導

馬來西亞向大陸進口18艘濱海戰鬥艦。（摘自網路）

泰國陸軍從大陸買了一批坦克，還提前6個月交貨。部分軍方人士曾質疑這批「MIC」（Made in China）戰車性能。泰國陸軍司令差林猜說，大陸坦克提前6個月交貨，狀態良好，他並否認有關「大陸坦克老舊、閒置倉庫」傳言。經泰國陸軍測試，陸製VT-4並沒有想像中不堪，反而在性能上符合泰軍需求。

陸貨價廉維修有保障

2016年大陸專為外銷設計的VT-4主戰坦克，先後擊敗包括俄羅斯T-90S在內競爭者，拿下泰國坦克訂單，整筆交易總值9.7億元人民幣。泰國陸軍計畫購買49輛坦克，分3批交貨。這批新坦克將取代軍方現有、又小又舊的美國M41輕型坦克。

泰國二戰以來就一直使用M41。陸、泰兩國未來將合建維修生產中心，保證坦克配件生產和維修，這是泰國購買大陸坦克的重要原因，該中心將成為東南亞地區的服務中心。

威脅美武器市場地位

雖然西方武器很現代化，但價格高，大陸坦克不僅價格低，且值得長期投資，有利發展泰國軍火工業。過去泰國一直購買烏克蘭坦克，但烏克蘭在交付、維修及生產線有很大問題，泰國最終放棄，從陸、俄、烏克蘭、新加坡4國裝備中選定大陸坦克。

過去泰軍武器主要購自美國，泰軍在泰國駐美使館設全球唯一武器採購處。此次採購大陸武器，最重要原因是價格低，其次是維護和配件供給即時。泰、美過去一直長期合作，比中、泰軍事合作還深入，泰國向大陸購買28輛VT-4交易引發關注，顯示大陸正逐漸取代美國在東南亞軍火市場地位。

泰國先宣布用10多億美元向陸購3艘潛水艇，現又決定購VT-4坦克；泰國也想藉此提醒美國，泰國在軍事方面還是可找到其他合作夥伴。

大陸順勢成為泰國軍火供應商，現正積極與東南亞國家發展軍事關係，向菲提供3000把突擊步槍是一例，金額330萬美元，這是大陸第2次向菲提供步槍，反觀美國，去年美國議會阻止向菲出售2.6萬把M4步槍。

不只菲、泰，馬來西亞也向大陸訂購18艘濱海戰鬥艦，緬甸與印尼也開始向陸購軍火，美國不再是唯一選擇。

俄戰機也占一席之地

除了泰國，俄國將向緬甸出售6架蘇-30戰機，緬方也有意向俄購買海、陸軍裝備。緬甸採購的蘇-30SM戰機目前是俄羅斯在國際最暢銷戰機之一，緬甸空軍有20餘架殲7戰機，即將退役。而大陸長期以來一直是緬甸軍隊主要武器供應商。

早在2015年底，緬甸簽署訂購10餘架中、巴合製的「梟龍」戰機訂單，也成為梟龍第一個外銷國家。去年6月，緬甸訂購首架FC-1「梟龍」在陸試飛。除大陸，緬甸還向俄羅斯採購蘇-30戰機。

(中國時報)