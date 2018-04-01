軍火直送美國後院 歐洲也緊張

2018年04月01日 02:12 中國時報 楊俊斌 ／台北報導 ／台北報導

不只進攻東南亞軍火市場，現在連美國後院的中南美洲，也是大陸自製軍火重要銷售地區之一。

阿根廷陸軍向「中國北方工業公司」購買110輛VN-1裝甲車，採購談判在軍技合馬作計畫前提下進行，其中包括由阿根廷生產VN-1裝甲車等技術合作的可能性。未來，打算在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯聯合生產VN-1裝甲車，以確保阿軍擁有必要數量車輛（約550輛左右），並提供該地區再出口機會。

該型中國製裝甲車第一個拉美買家是委內瑞拉。委內瑞拉與大陸的戰略協議，是向陸貸款購買VN-1裝甲車，裝備委國海軍陸戰隊。委內瑞拉還向陸購買包括VN-16兩棲坦克、VN-18兩棲步兵戰車和VN-1輪式裝甲運兵車在內系列裝甲車輛，其中，VN-1輪式步兵裝甲車還參加委內瑞拉舉行的大規模軍演。

大陸向南美各國出口軍火加強防務合作，觸動了歐洲國家敏感神經。VN-1裝甲車將用於阿根廷陸軍和海軍陸戰隊，第一批車輛將裝備南十字聯合和平隊，餘將裝備部署阿根廷中部的陸軍第十機械化步兵旅。

詹氏防務周刊指出，在阿根廷總統訪問後，已與陸簽署加強軍事合作協議，內容包括為阿根廷海軍製造一批新型軍艦。另據阿根廷消息，即將簽署的協議可能包括阿根廷和北方工業公司聯合製造VN-1輪式裝甲步兵車、合作製造新型破冰船、海軍拖船、機動醫院和為阿根廷海軍製造新型軍艦。阿根廷空軍很可能購買、並聯合生產「梟龍」戰機，陸阿雙方正就聯合生產方式進行談判。

詹氏指出，大陸已成功向阿根廷出售1艘軍艦，是中國船舶工業公司P18A出口型護衛艦的一種，該軍艦命名為「福克蘭群島」級；阿根廷還要求更大的飛行甲板容納10噸重海王反潛直升機和拖曳式聲納，提高其反潛戰力。

P18A飛彈護衛艦已於去年開始交付阿根廷。自1982年福克蘭海戰英國奪取群島控制權以來，阿根廷一直要求英方歸還，此次阿根廷向陸大量採購海軍艦船，並以福島命名，目地相當明顯。而自英、阿福島戰爭後，英國就極力阻斷阿根廷任何軍事現代化意圖。

(中國時報)