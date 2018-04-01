全球交易趨勢 中東成超大火藥庫

2018年04月01日 02:12 中國時報 楊俊斌 ／台北報導 ／台北報導

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新報告指出，以過去5年全球武器交易趨勢看，美國、印度繼續把持全球最大武器出口、進口國；武器交易額比2008年至2012年5年間增加10%，其中，出口中東武器大增，流入非、美和歐洲武器減少。

SIPRI是以5年為調查周期，監控全球武器進出口量。全球武器交易上升趨勢始於20年前，一直沒變。近5年全球前五大武器出口國分別為美、俄、法、德、陸，占全球出口74%。其中美國就占34%，俄羅斯22%，法國6.7%，德國5.8%，大陸5.7%。

美國武器主要銷售全球99國，一半輸送局勢不穩的中東。SIPRI表示，美國武器出口過去5年達到自1990年代末以來最高。SIPRI也指出，考慮歐巴馬政府決定向台灣地區和越南出口武器、現任川普政府也在謀求武器出售，今後幾年美國仍將是全球最大武器出口國。

至於俄羅斯武器出口下降，主因是俄對主要接收國供應量減少。SIPRI說，俄近5年間向47國售武，主要接收國為印度（35%）、中國（12%）和越南（10%）。出口減少非因西方制裁，而是客戶經濟危機。去年，俄武器出口總額達150億美元，今年簽署新合約將增加到160多億美元。

大陸武器出口方面，SIPRI指出，大陸武器出口量過去5年比上一個5年增加38%，主要出口緬甸、孟加拉和巴基斯坦，占3國武器進口量68%、71%和70%。

進口方面，報告列出前五大進口國，依次為印度、沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國和中國大陸，5國進口量就占全球總量約1/3。

SIPRI認為，印度進口大量軍武，主要是因和巴基斯坦、大陸關係緊張，且印度無法自製大型武器，中國能力卻越來越強，且又售武給鄰國，都導致印度的高度緊張。

報告指出，最令人憂心的是，中東武器進口量大增。在戰爭推動下，中東各國武器進口量過去5年比前5年，增加103%，在全球武器進口占比由18%增長到32%。

沙烏地阿拉伯是美國武器最大出口國，美國武器近一半賣給沙國，美歐武器占沙國武器進口量98%。據五角大廈公布的數據，美國2017年軍售額約420億美元。

(中國時報)