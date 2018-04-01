新聞透視－以武會友 中國製找同盟

2018年04月01日 02:12 中國時報 楊俊斌

武器系統嚴格來說只有兩種，美系和俄系，且不斷透過各種代理戰爭，來驗證系統的可靠性。韓戰將戰機從螺旋槳打進了音速，越戰則將美、俄系統推到了極致，而兩派在越南交手各有勝負。

俄製系統在南歐、東歐、大陸及東南亞獲得青睞，美製武器則在大部分西歐和日、韓獲得推崇，台灣更是美製系統的絕對使用者。蘇聯解體之後，美製裝備獲得壓倒性勝利。而隨著俄羅斯國力逐漸復甦，俄製系統重新回到軍火市場主流。最近10年，美、俄主宰的軍火市場又有了改變。

大陸在第三世界攻城掠地，中南美洲和東南亞成了陸製裝備的愛好者，除了價格便宜，在品質上，「中國製」不再只是瑕疵品。「中國製」有了屬於中國的元素，特別是在傳統軍火市場上，中南美洲小國拿的都是「MIC」，連緬甸軍政府，用的全是中國製，而且就在閱兵儀式上明白展示。

透過不間斷的航展、軍火展示，中國製也不再那麼不堪，至少比印度製強了許多，且漸漸擺脫了俄羅斯傳統設計的影子。特別是在軍機自製上，透過雄厚的財力，陸、巴合製的梟龍和改良自蘇愷-25的殲-11，已獲得大陸解放軍空軍的認同。

可以預測的是，未來「中國製」將愈來愈搶手，一方面「MIC」強化了品質和可靠度，一方面，也透過軍火買賣而獲得進一步的同盟。

(中國時報)