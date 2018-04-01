最爽監獄騎馬日光浴沒圍牆

2018年04月01日 02:12 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

諾貝爾和平獎得主、南非前總統曼德拉曾說過：「沒人能真正了解一個國家，直到他進入那個國家的監獄」。監獄的功能究竟是什麼？是懲罰受刑人，確保他們嘗到苦果，還是協助他們重返社會？北歐國家挪威的監獄做了最好的示範，他們用創新方式證明，把受刑人當成「人」對待，反而能有效降低再犯率。

剝奪自由就是懲罰

挪威除以領先全球的社福利政策聞名，也沒死刑與無期徒刑，最長刑期為21年，如果受刑人被判定會對社會造成危險，可視狀況無限延長刑期。不過，一般來說，挪威刑期平均僅8個月，與美國的平均刑期4.5年相較，明顯短許多。刑期快結束時，受刑人會被轉移至「受刑人之家」，在這裡他們可過著更像普通人的生活，還能「放假」返家探親。

根據挪威矯正署，該國對受刑人採取「常態原則」(Principle of Normality)，意即剝奪受刑人的自由本身就是種懲罰，因此受刑人的生活條件不應低於維持社會安全之必需，且受刑的主要目的為「更生」，換言之，當局希望受刑人獲釋後就能回歸正常生活。監獄的規模通常都很小，大部分監獄收容人數都不超過50人，有些甚至只要一隻手就數得完。此外，監獄位置遍布全國，如此受刑人就能更接近他們的家人和原有的社區。

挪威的貝斯托伊監獄（Bastoy Prison）被譽為「全世界最棒的監獄」。這所監獄位於1座小島上，距離首都奧斯陸搭船約需1小時，島上有圖書館、商店、教堂、學校、燈塔、社福中心等80座建物，風景如畫，四周沒圍牆或致命電網圍繞，也沒有荷槍警衛。

有如度假村般舒適

這裡收容115名受刑人，包括謀殺、強暴、販毒等重刑犯。每位受刑人都有舒適的房間，他們可在休息時間上健身房，或是騎馬、滑雪、釣魚、打牌，甚至可在海邊做日光浴。

貝斯托伊監獄雖然看起來像度假村般舒適，但過去這裡曾是惡名昭彰的少年感化院。感化院於1970年關門，貝斯托伊監獄則在1982年設立。除了各種休閒活動，這裡的受刑人還可以使用斧頭、鐵鎚、鏈鋸等在其他監獄被視為違禁品的工具，以砍樹製作傢具，或是種植蔬菜水果、飼養牲畜，如此他們可自給自足，並陶冶性情，島上和外界唯一聯繫的船隻也全交給受刑人負責駕駛。

在挪威南部臨近瑞典邊界，還有另1座「烏托邦」監獄-哈爾登監獄（Halden Prison）。這座監獄出自世界知名建築師Erik Moller之手，設計以「人性」為主要訴求，目標是透過循循善誘的方式，讓受刑人在服刑期間學習正面的人生態度。監獄外觀與內部設施媲美精品旅館，不僅採用最先進液晶電視、DVD播放器，還有明亮浴室、超大體育場及慢跑步道與錄音室，裝潢簡單又有設計感，最多可容納252人，比一般人的住家還寬敞舒適。

出獄再犯率僅20％

許多人可能會懷疑，挪威的監獄這麼高級、管理又相當寬鬆且人性化，罪犯出獄後，難道不會想要再犯以重新入獄享福嗎？

據英國國家廣播電台（BBC）數據，挪威受刑人累犯率僅20％，遠低於英國的45％，而美國高達75％罪犯會在出獄後5年內再犯案並被捕。維基百科資料顯示，近10年來挪威犯罪率之低，高居世界前3名。

目前，包括2011年連殺77人、震驚全球的「挪威殺人魔」布雷維克（Anders Behring Breivik）在內，全挪威只有94個人遭判「預防性拘押」，關在最高戒備監獄裡。挪威的監獄系統也許正可以證明英國前內政大臣赫德（Douglas Hurd）所言：「監獄只是用1個昂貴的代價，讓作惡之人變得更壞。」

(中國時報)