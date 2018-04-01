菲人煉獄 擠到靠牆站著睡

2018年04月01日 02:12 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

杜特蒂前年就任菲律賓總統，採取鐵腕手段整頓治安。他發動「毒品戰爭」，賦予警察當街槍斃毒犯的權力。雖治安好轉，卻造成數千人死亡，也讓監獄人滿為患。該國著名攝影師羅卡摩拉呼籲全面改革監獄管理，改善受刑人人權。

自杜特蒂上任以來，菲律賓監獄增加逾4萬名受刑人，總數達14萬人，是監獄人員的5.8倍。菲國監獄管理局局長巴雷托表示，杜特蒂總統發動毒品戰爭一年後，監獄擁擠率激增至583％，「我國擁擠率是世界第一」。

這14萬人全數住在466所監獄。以最擁擠的普利蘭市監獄來說，一間牢房原只關4人，現卻159人擠一起，擁擠率高達3590％。

再看看菲律賓馬尼拉奎松市監獄。這所監獄建於60年前，設計上只能容納800人，現在卻關了3800人。一間20人牢房塞進160至200人，每人僅剩一小塊立足之地，更別說平躺下來。

這麼多人全部擠在狹小空間，自然衍生出許多問題。他們每天吃飯時都要小心挑出飯裡的指甲跟死蟑螂，還會因為缺乏通風和水源長出皮疹跟膿瘡。到了睡覺時間，他們在潮濕的地板找空位睡覺。甚至有人用舊棉做吊床，睡覺時懸在牢房天花板。

那拉格20歲時曾因被控謀殺一名年輕人，被關進奎松監獄長達6年9個月。他跟其他30名獄友擠在5人牢房。出獄後他到美國南伊利諾大學學習刑事司法，並出書回顧自己的監獄人生。

那拉格寫道，「將近7年，我在牢中每個清醒的時光，都在體驗死亡」。他目睹其他受刑人因為空間過度擁擠，被迫以扭曲姿勢入眠導致中風。獄中供餐被獄友認為是「給豬吃的」。

髒亂環境、缺乏食物和水及高溫也讓很多人在獄中生病。那拉格表示，每月都有2到5人病死。

那拉格說，奎松監獄的牢房距離正常標準差了十萬八千里。他描述一名叫法蘭西斯的受刑人的狀況，並表示監獄裡還有數百個類似的故事。法蘭西斯被控猥褻一名女孩，他辯稱自己是無辜的，後來被送到奎松監獄。法蘭西斯「發現自己待在一個30平方公尺的房間，跟180個受刑人共處一室。缺乏空氣的小房間裡充滿臭氣，混雜汗水、垃圾跟髒衣服的味道。他看不到床或是床墊，只有一個小小的角落，睡覺只能靠著牆站，或蜷縮在地板上。」

菲律賓知名攝影師羅卡摩拉從2011年開始用影像紀錄監獄人擠人的景象。近日他參加退休法官阿巴德發起的計畫，擔任志工攝影記者，繼續到各個監獄拍照。他的照片成為菲國最高法院的工具，用來加速案件審理與判決，希望這麼做能改善監獄的問題。

羅卡摩拉辦攝影展，建議國家速改善監獄人滿為患困境。他說「我們的監獄體制明顯違反憲法，以及聯合國受刑人待遇標準最低規範」。他籲中央和地方政府合作，增加矯治計畫與聽證會，讓受刑人有更大機會重返社會。

(中國時報)