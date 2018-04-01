閉關念大學 受刑人辯贏哈佛高材生

2018年04月01日 02:12 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國哈佛大學歷史學者伊麗莎白·欣頓（Elizabeth Hinton）最近在《紐約時報》撰文，呼籲「把監獄變成大學」（Turn Prisons Into Colleges），她認為如果受刑人的教育程度提升，出獄後再犯罪率就會降低，有助於縮減全美監獄人口，此文引發美國教育界迴響。

試想像，如果監獄像大學校園，受刑人不是被關在牢房中，而是坐在教室裡，修習比如氣候科學或詩歌類的科目，就像大學生，甚或與大學生一同上課。

欣頓指出，美國受刑人絕大多數沒高中文憑，他們出獄後會否回籠，教育程度是遠比種族差異更強的預測指標。美國受刑人再犯率達68％。欣頓提到，智庫「蘭德公司」2013年公布的一項研究顯示，受刑人再上課進修，出獄後再犯率降低43％，成功就業率也提高13％。

欣頓所謂的受刑人進修，還不是指技職訓練，而是比照大學生修讀。她認為：「透過求學向上，我們對自身及周遭世界會有不一樣的體悟，也會變得更有同理心。」監獄教育的目的亦該如此。

2015年，時任美國總統歐巴馬推出「重生機會培爾（聯邦助學金）領航計畫」（Second Chance Pell Pilot Program），該計畫迄今已幫助逾1萬2000名受刑人學生，讓他們進入67所學校修讀高等教育。欣頓指出，現今美國少數知名大學如耶魯、普林斯頓、康乃爾、喬治城、衛斯理及紐約大學等，已設法讓受刑人修習大學課程。目前全美的監獄中，仍只有1/3訂有辦法，提供受刑人繼續高中以上的教育。

2015年9月，美國紐約州重刑犯監獄「東紐約矯治所」（Eastern New York Correctional Facility）3名受刑人組成的辯論隊，在沒有網路的環境下苦練，最後在辯論賽擊敗美國大學中最強的隊伍——哈佛大學辯論隊，頓時傳為佳話，也顯示受刑人教育計畫成效驚人。

這3名受刑人參與了「巴德監獄計畫」（Bard Prison Initiative, BPI），該計畫是紐約著名私立文理學校巴德學院（Bard College）於1999年所創，為紐約州6所監獄的受刑人提供受大學教育的機會。十幾年來，BPI已收了700名學生，其中逾400人取得副學士及學士學位，出獄後再犯率不到2％，且就業率高。

不過，更生人要進大學，仍會面臨社會接受度的問題。去年9月有一則新聞說，美國45歲非裔婦女蜜雪兒．瓊斯（Michelle Jones）多年前因殺死4歲兒子而被判入獄50年，在鐵窗內她沒有上網的機會，靠苦讀成為出色的歷史學者。由於表現良好，瓊斯在坐牢20年後獲釋，並打算攻讀博士，但卻遭哈佛大學拒絕申請，理由是對她的前科有疑慮，怕引起保守派媒體或學生家長反彈。

欣頓形容瓊斯為「去年全美最強的申請人之一」，她又指此事件凸顯一個問題：「我們到底有多相信人類能獲得救贖可能性？」所幸，後來瓊斯改向紐約大學申請獲准，已是該大學博士生。

(中國時報)