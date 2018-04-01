南投縣 埔里鎮－蚵仔煎 料鮮醬香

埔里王記蚵仔煎是40餘年的小吃店，第二代王淑美堅持傳承母親的手藝。（廖肇祥攝）

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中國時報

不靠海的南投縣埔里鎮，也能吃到美味的蚵仔煎，「埔里王記蚵仔煎」傳承40多年好滋味，靠著獨門配方與勤奮經營，在埔里山城小吃界站穩腳步。

目前由第二代王淑美經營，曾留學日本的她，返台後接掌家業，曾創下1天賣超過2000份蚵仔煎紀錄。

王淑美的父母原本在天一戲院附近擺攤賣肉圓，因埔里是四面環山不靠海的山城，早期交通不便，鄉親難得吃到新鮮海產，1974年趁著埔里鎮公所將攤販集中至農會時，決定改賣「雞蛋蚵仔煎」，每天從鹿港、王功、線西、東石等蚵戶快遞未泡水的鮮蚵，粉漿有別於一般攤販採用太白粉，而是自調米漿，口感比較軟嫩、綿密。

王淑美表示，米漿比起太白粉，雖然不易煎出Q脆口感，但較不會造成身體負擔，不僅蚵仔新鮮，雞蛋也採用安心蛋，蛋黃橘紅色，蛋體紮實，蔬菜一定是當令菜，醬料則是豆瓣醬、番茄醬、蒜茸醬油調製，當年為找出適合的豆瓣醬，父母親自南下，嘗遍岡山的豆瓣醬、試用多種品牌醬油，試出埔里人最喜愛的美味配方。

地址：南投縣埔里鎮南興街105號

電話：（049）2989208

營業時間：下午3:30至晚間8:30左右，賣完為止（周三公休）

售價：蚵仔煎60元、蝦仁煎70元、鮮菇雞湯30元、

四物雞湯40元、

蚵仔湯50元

(中國時報)

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