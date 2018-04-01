基隆市 中山區－銅板美食 外酥內軟吃不膩

2018年04月01日 02:12 中國時報 李其樺 ）

基隆中山區安一路洪記肉圓，除了招牌肉圓和碗粿，還有各式各樣的銅板美食，但讓人一吃成主顧的莫過於蚵仔煎，不僅分量大，且外皮煎得酥脆，搭配甜辣醬，怎麼吃也吃不膩。

洪記肉圓是基隆傳承3代的古早味肉圓專賣店，1958年即在光一路市場推著攤車叫賣肉圓，憑著料好實在建立好口碑，前年將總店由華一街搬到安一路。

來到洪記肉圓，不能錯過招牌紅麴肉圓，店家表示，他們使用正宗紅麴製作餡皮，並加入番薯粉和太白粉，讓肉圓皮的口感Q彈有嚼勁；內餡使用手切筍絲和整塊後腿豬肉，比起一般機器裁切的豬絞肉更有飽足感。

洪記肉圓還兼賣碗粿、米糕、關東煮、四神湯、大腸蚵仔麵線和蚵仔煎，每一樣不超過65元，店家說，尤其是蚵仔煎和蝦仁煎極受歡迎，不同坊間蚵仔煎，他們賣的蚵仔煎外皮酥脆，蛋皮裹上太白粉、青菜、蚵仔又有軟Q嚼勁，再淋上甜辣醬營造豐富美味，有時客人吃完一盤還不滿足，繼續叫第二盤。

地址：基隆市中山區安一路36號

營業時間：周二至周日，上午12：00至晚間10：30

售價：紅麴肉圓35元、香菇肉圓35元、蚵仔煎65元、蝦仁煎65元、大腸蚵仔麵線60元、台式碗粿35元、筒仔米糕35元、四神湯45元、關東煮40元、魚丸湯30元、蝦仁丸湯40元

(中國時報)