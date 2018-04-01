新北市 中和區－餅皮多層次 醬料好吃又養生

2018年04月01日 02:12 中國時報 葉書宏 ）

「漢口家」傳統小吃店緊鄰新北市中和區興南夜市，店內招牌蚵仔煎吸引不少饕客特地到訪，甚至連其他縣市遊客也指名一嘗，老闆李柏雲堅持選用東石港直送的新鮮蚵仔，搭配50年的經驗傳承，精準掌控火候，將蚵仔煎煎出「外酥內軟」的黃金比例。

李柏雲從事補教業20餘年，篤信基督教，因信仰關係認識小吃業者第二代，開始拜師學藝，在新北市中和區南勢角一帶傳承逾50年的好滋味。

李柏雲表示，蚵仔煎的皮相當重要，餅皮成本是一般市售的2倍，配方不光只是傳統的麵粉或是地瓜粉，還添加了胡椒等食材，才能讓餅皮有多層次口感。

另外，因為熟識東石港的蚵農，蚵仔是天天新鮮直送，當天用完。獨門醬料搭配蚵仔煎更是一絕，醬料包含紅棗、豆瓣、水果酵素、花生醬等豐富食材，好吃又養生，不少饕客都稱讚醬料好吃，搭配其他小吃也對味。

蚵仔煎好吃的另一個祕訣就是「煎功」，店內主廚向擁有50年經驗的師傅學習，精準掌控火侯，才能煎出「外酥內軟」的黃金比例；另外，常有民眾抱怨市售蚵仔煎太油，「漢口家」的蚵仔煎吃起來一點都不油，每一份蚵仔煎僅用少許的油。

有顧客表示，漢口家的蚵仔煎吃起來Q、外酥內軟，尤其是蚵仔，每一顆都又大又甜，每周都要來吃好幾次。

地址：新北市中和區興南路一段85巷3號

電話：（02）86681167

營業時間：上午11:00至晚間9:00（周三公休）

售價：蚵仔煎60元（雙蛋70元）

(中國時報)