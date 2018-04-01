新北市 中和區－餅皮多層次 醬料好吃又養生

「漢口家」店內招牌蚵仔煎吸引不少饕客。（葉書宏攝）

友善列印
中國時報

「漢口家」傳統小吃店緊鄰新北市中和區興南夜市，店內招牌蚵仔煎吸引不少饕客特地到訪，甚至連其他縣市遊客也指名一嘗，老闆李柏雲堅持選用東石港直送的新鮮蚵仔，搭配50年的經驗傳承，精準掌控火候，將蚵仔煎煎出「外酥內軟」的黃金比例。

李柏雲從事補教業20餘年，篤信基督教，因信仰關係認識小吃業者第二代，開始拜師學藝，在新北市中和區南勢角一帶傳承逾50年的好滋味。

李柏雲表示，蚵仔煎的皮相當重要，餅皮成本是一般市售的2倍，配方不光只是傳統的麵粉或是地瓜粉，還添加了胡椒等食材，才能讓餅皮有多層次口感。

另外，因為熟識東石港的蚵農，蚵仔是天天新鮮直送，當天用完。獨門醬料搭配蚵仔煎更是一絕，醬料包含紅棗、豆瓣、水果酵素、花生醬等豐富食材，好吃又養生，不少饕客都稱讚醬料好吃，搭配其他小吃也對味。

蚵仔煎好吃的另一個祕訣就是「煎功」，店內主廚向擁有50年經驗的師傅學習，精準掌控火侯，才能煎出「外酥內軟」的黃金比例；另外，常有民眾抱怨市售蚵仔煎太油，「漢口家」的蚵仔煎吃起來一點都不油，每一份蚵仔煎僅用少許的油。

有顧客表示，漢口家的蚵仔煎吃起來Q、外酥內軟，尤其是蚵仔，每一顆都又大又甜，每周都要來吃好幾次。

地址：新北市中和區興南路一段85巷3號

電話：（02）86681167

營業時間：上午11:00至晚間9:00（周三公休）

售價：蚵仔煎60元（雙蛋70元）

(中國時報)

基隆市 中山區－銅板美食 外酥內… 桃園市 桃園區－獨門三色醬汁 東…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。