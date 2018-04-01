台南市 佳里區－生蠔等級美味 50元俗擱大碗

2018年04月01日 02:12 中國時報 莊曜聰 ）

台南佳里的「七股蚵仔煎」選用七股潟湖出產的鮮蚵，特調粉漿、醬料加上小白菜、豆芽菜的爽脆口感，令顧客一吃就難忘。（莊曜聰攝）

「超大顆的蚵仔！」在台南佳里的這間「七股蚵仔煎」，顧名思義，食材選用產自七股潟湖的養殖生蚵，鮮甜飽滿，在熱熱的鐵板上煎成金黃色，先淋上粉漿及雞蛋，再撒上大把的蔬菜，煎個幾分鐘再盛盤淋上特調醬汁，香味撲鼻，口感豐富，讓人一吃成主顧，從下午賣到宵夜場，也是當地人的深夜食堂。

台南七股地區養殖的牡蠣品質聞名全台，風平浪靜的潟湖孕育出口感鮮甜的蚵仔，雖然「七股蚵仔煎」一份才賣50元，但客人一點單，每份蚵仔煎就大手筆地放入6顆蚵仔，老闆娘說，隨著季節不同，大小會有變化，但供貨的養殖戶品質很好，運氣好時還會有接近生蠔等級的蚵仔。

不只蚵仔，連蝦仁、花枝都是找相熟的漁民購入，再自己處理，不假手他人，老闆娘說：「這樣才吃得安心！」好吃的祕訣不只這樣，連粉漿及醬料都很講究，會依天氣調整濃稠度，維持一致口感，冬天吃了有飽足感，夏天吃了不膩口，尤其醬料並沒有台南偏甜的口味，是非常清爽的口感。

店內除了蚵仔、蝦仁、花枝煎外，還有招牌的炒飯料理，值得一提的是，老闆娘是用豬油取代一般沙拉油，熟客陳先生說，吃起來就是有種懷念的古早味，加上用料實在，賣這麼便宜的價格，他都替店家擔心會不會划不來！

地址：台南市佳里區中山路、自由街交叉口

營業時間：下午4:00至晚間11:00（賣完為止），周日公休

售價：蚵仔煎50元

(中國時報)