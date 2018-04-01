高雄市 旗津區－霞姐一賣20年 波麗士也著迷

2018年04月01日 02:12 中國時報 曹明正 ）

旗津區遠近馳名的霞姐脆皮蚵仔煎一賣20年，堪稱沒吃過就不算到過旗津。花枝煎、蚵仔煎、蝦仁煎還有綜合煎都是招牌口味，金黃色的脆皮餅皮，淋上醬汁讓人食指大動，更是高雄巿慶祝警察節連續3年最夯的美食攤位。

外表看不出來已當阿嬤的霞姐年輕時就在海產店工作，天生就是吃這行飯的，在外場還能幫忙內場煮食，後來跟家人各出1萬元，在旗津自家門口擺攤賣蚵仔煎，結果3萬元的本錢，20年後拚出旗津第一的人氣蚵仔煎。

霞姐脆皮蚵仔煎有多夯？假日大排長龍不說，高巿府警察局前幾年慶祝警察節舉辦園遊會，霞姐連續3年代表鼓山分局設攤，蚵仔煎的味道一飄出就造成轟動，霞姐一聲誰來倒醬油，當時分局長李憲偉都跳出來說「我來」。

比起其他家的蚵仔煎，霞姐的獨門絕招是「脆皮」，除了霞姐本人研發，她透露當年開賣時，聽了很多客人建議，經過2、3年調整，才確認口味版本，因此直到現在屹立不搖。

霞姐脆皮蚵仔煎原名「阿霞蚵仔煎」多年來在美食部落客推薦下，上過不少電視專訪，名氣愈來愈響，才改註冊現名，兼賣花枝膘等小炒，同樣受歡迎，不少遊客不遠千里來品嘗。

地址：高雄市旗津區旗津二路257號（旗津中洲七柱鳳山寺旁）

電話：0917586839

營業時間：下午4:00至晚間12:00（周四公休）

售價：脆皮蚵仔煎、花枝煎、蝦仁煎均60元

(中國時報)