類捷運11條幹線公車4月2日上路

2018年04月01日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市推動「類捷運」幹線公車，尖峰時刻班距最短僅4分鐘，持電子票證搭乘幹線公車與雙北市公車，1小時內享雙向轉乘半價優惠。繼去年先推出5條路線後，第2階段11條幹線公車將於4月2日上路，達成「8橫8縱」，預估受惠人數達22萬人。

8橫8縱 串聯大台北

11條即將上路的幹線公車分別為232副轉型為「忠孝幹線」、588轉「信義幹線」、15轉「和平幹線」、棕9轉「南京幹線」、紅32轉「民權幹線」、220轉「中山幹線」、236轉「羅斯福幹線」、650轉「基隆路幹線」、601轉「重慶幹線」、74轉「復興幹線」、266轉「承德幹線」。

預估22萬人受惠

北市副市長林欽榮表示，串聯大台北交通的8橫8縱幹線公車能夠上路，有賴新北市及14家公車業者協助，第一階段5線日運量迄今成長5％，如今16條路線全面啟動，每日搭乘人數可上看22萬人。

台北市公運處表示，幹線公車為「類捷運」系統，平日班尖峰時刻班距4到6分鐘，離峰5到10分鐘，比照捷運和公車轉乘半價，只要持電子票證搭乘，在1小時內於幹線公車、雙北市區公車雙向轉乘，即可享有半價，也就是全票優惠8元、學生票優惠6元、優待票優惠4元，年轉乘經費補助約1.4億則由市府支出。

台北市公運處也表示，針對已註冊UUPON會員的悠遊卡，將推出贈點換儲值金活動。

另外，首都、台北及大都會客運業者將於4月2日贈送限量心型悠遊卡，歡迎民眾踴躍搭乘幹線公車。

(中國時報)