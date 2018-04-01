民代怨苗栗做半套 獨厚台中

2018年04月01日 04:10 中國時報 陳慶居 ∕苗栗報導 ∕苗栗報導

台61線西濱快速公路台中大安至苗栗苑裡房裡段高架工程3月31日通車，苗栗、台中卻兩樣情，白沙屯到通灣里為苗栗以南尚未通車的最後一哩路，且房裡段交流道只有「半套」，當地人看得到、用不到，立委陳超明、議員劉秋東大表不滿，揚言「不善罷干休」，交通部長賀陳旦同意研究改善。

房裡段交流道 不便民

台61線西濱快速公路房裡至大安路段全長約13.9公里，其中在苗栗縣的不及1公里，主線採雙向各2車道配置，沿線有房裡、大甲、福住、大安一及大安二等5處匝道可以上下，通車後可提高行車效率、大幅減少車禍，並紓解清明連假交通。

公路總局及西濱臨時工程處表示，西濱快速公路苗栗房裡至台中大安路段通車，原留有13處平面路口，斥資65億全部立體化，大幅提升行車安全；沿線2座融合在地藺草產業與大甲媽祖座轎特色的景觀橋，成為中部海線觀光新亮點。

通車典禮在媽祖座轎造型脊背橋旁舉行，立院副院長蔡其昌、交通部長賀陳旦、公路總局長陳彥伯、台中市長林佳龍、苗栗縣政府祕書長陳斌山及立委陳超明、顏寬恆等人，一起祈福剪綵通車，鎮瀾宮媽祖巡禮有文武藝陣、神轎及隨行信眾綿延數公里，增添熱鬧氣氛。

賀陳旦同意 研究改善

陳超明指出，西濱工程獨厚都會對苗栗太不公平，因房裡段匯出及匯入匝道只有半套，跟南側匝道相距9公里，對居民十分不便，也不利地方發展，公路單位若不妥為改善，他不會善罷干休。部長賀陳旦當場表示，將依鄉親意見立即著手評估及研擬改善方案。

西濱通霄白沙屯到通灣里預定6月底全線通車，方便中部用路人當國道替代道路，陳斌山建議，縣境「最後一哩路」如提前於5月16日拱天宮白沙屯媽祖進香前完工，應可發揮更大效益。

(中國時報)