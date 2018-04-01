苗栗房裡至台中大安 車程縮短20分鐘

2018年04月01日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台61線西濱快速公路台中段通車了！苗栗房裡至台中大安路段主線終於完成高架化，長達13.9公里，可省下13處等紅燈時間，縮短20分鐘車程，大幅降低路口肇事率及提高行車效率，大甲媽祖昨日更乘坐鑾轎出巡祈求平安，吸引眾多信徒跪地「鑽轎底」。

大甲媽出巡保平安

西濱台中段通車典禮於昨上午舉行，立法院副院長蔡其昌、交通部長賀陳旦、台中市長林佳龍、交通部公路總局長陳彥伯、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒與陳超明等均共襄盛舉。

林佳龍指出，西濱快速公路房裡到大安路段高架後，不僅提供地方鄉親安全、快速、便利的用路需求，也串聯台中至苗栗的生活圈，整合區域聯合治理，提高中彰投苗共同發展願景。

苑裡-房裡盼增匝道

蔡其昌表示，大甲、大安居民過去憂心的車禍問題總算解決，但苑裡鄉親要往南，需走平面道路到大甲才能匯入西濱，對地方人民或緊急救災時造成不便，希望交通部盡速研議在苑裡及房裡間增設匝道。

公路總局指出，苑裡房裡至台中大安工程歷經4年多完工，全長約13.9公里，計畫總經費65億元，主線採雙向各2車道配置，沿線設置房裡、大甲、福住、大安一及大安二等5處上下匝道，駕駛將省下13處等紅燈時間，預估可節省20分鐘車程，提高行車效率，並降低交通事故率。

大安區龜殼里長洪正義說，從爭取到完成共16年，居民終於等到了，真的很開心！苗栗苑裡鄭姓婦人表示，自己常到台中梧棲看醫生或和家人到漁港吃海鮮，多是利用西濱快速公路，但途中經多個路口，停停又走走，也擔心有人闖紅燈衝出，現在道路立體化後，終於讓行車更安全又省時。

(中國時報)