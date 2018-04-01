籌備2年 沙崙綠能科學城動土

2018年04月01日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

台南歸仁區沙崙智慧綠能科學城從2016年開始籌備、規畫，花費近2年時間，昨日由行政院長賴清德主持開工動土儀式，賴清德強調，政府及各級單位傾「洪荒之力」讓計畫實行，不僅讓台南成為發展綠能產業的引擎，也讓台灣朝著綠能矽島的目標邁進。

美日廠商 準備進駐

沙崙智慧綠能科學城涵蓋綠能科技聯合研究中心、綠能科技示範場域、自駕車測試場及大台南會展中心等，還有中研院南部園區、交大光電學院、成大歸仁校區及國家地震工程研究中心等單位，周邊還規畫住宅與商業區。

賴清德致詞時感謝總統蔡英文及前院長林全支持，才能讓科學城順利落腳此地，動工典禮象徵計畫往前邁進，由規畫進階到建設階段，目前已經有10家國內廠商簽署備忘錄，還有美、日等國外廠商也準備進駐沙崙。

配合產業創新政策

賴清德指出，政府為了推動綠能科技，放寬《電業法》，並修訂《再生能源法》、《能源法》等，期望在推動綠能產業的過程能更順暢，其次更編列相關預算投入經費，再提出如2年太陽能光電計畫、智慧電表布置計畫等行動方案實際執行。

經濟部指出，沙崙智慧綠能科學城計畫配合政府落實「五加二」產業創新政策，以及「綠能推動」、「產業發展」、「科技創新」等3大綠能科技產業的創新願景所推動，2016年啟動規畫，預計2019年底起，各區主體建築將會陸續竣工。

(中國時報)