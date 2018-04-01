綠博開幕首日 2萬人次入園

2018年04月01日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

為期44天的宜蘭綠色博覽會昨日開幕，綠博園區的「米球池」吸引不少小朋友玩耍。（李忠一攝）

為期44天的宜蘭綠色博覽會3月31日開幕，宜蘭縣政府首次祭出搭火車等大眾運輸免門票的優惠，代理縣長陳金德昨天也搭乘火車到冬山站，鼓勵鄉親多利用免費遊綠博優惠。綠博首日遊園人次也開紅盤，超過2萬人次入園，且絕大多數都是透過搭火車等免門票優惠措施入園。

綠博今年邁入第19屆，從去年開始移師到冬山河生態綠舟園區與冬山火車站周邊場域舉行，今年以「實踐‧綠行動」為主題，分3大主題區、10大特色展館。

陳金德一早從宜蘭火車站搭乘區間車前往綠博會場，但他詢問時，票務人員不清楚搭火車免門票的優惠措施，讓陳金德嘆說宣傳還有待加強，還批鐵路局「辦事不牢靠」。但他隨後也解釋，農業處沒有溝通好。

雖有這段插曲，但昨天有不少學童、民眾紛紛以搭火車方式暢遊綠博，加上首日祭出提早入園免門票優惠，一整天下來超過2萬人次入園，多數都透過搭火車等免費優惠入園。

陳金德在開幕典禮表示，宜蘭多風多雨，面對惡劣的環境就是需要韌性，過去的宜蘭市森林蒼鬱、湖泊交錯，雖然「看起來是回不去」，但要努力回到從前的環境，盼在宜蘭生活的縣民能兼具文明生活、便捷交通，以及好的環境。

農委會副主委李退之表示，全台有很多成功的地方行銷活動，宜蘭綠博是成功的模範，走進會場感受到環境的優美，將用資源與行動支持綠博。

(中國時報)