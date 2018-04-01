大溪老城區 開放設民宿

大溪老街過去礙於法規無法設立民宿，去年中央法令修改後，市府宣布4月16日起老城區民宅，符合相關條件即可申請設立民宿，讓遊客可以在大溪漫步。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

大溪老街過去因都市計畫法無法設立民宿，如今法條解禁，4月16日起老城區居民，符合相關條件即可申請設立民宿，未來遊客可以悠遊在大溪、復興旅遊，並享受大溪夜間的面貌。

桃園市長鄭文燦表示，去年民宿管理辦法修正，過去只能在復興區、休閒農業區、風景區設立民宿，如今增加歷史文化聚落，在一定範圍內可設置民宿，因此按照中央法規，將大溪老城區納入。民眾也可結合都發局「老屋活化」政策，結構整修最高補助40萬元、內裝整修最高補助90萬元，合計最高補助130萬元，老屋活化經營1年另有補助費12萬元。

市府觀光旅遊局表示，大溪老城區的範圍北從康莊路、東接慈湖路、南至康莊路（大漢街口）、西以臨大漢溪崖線為界。觀旅局表示，民宿經營者需先辦理民宿設立登記，取得民宿登記證及專用標識後才能合法經營。

此外因登記民宿需有合法房屋使用執照，大溪老城區不少房屋都有百年歷史，也有民眾擔心無法申請。觀旅局則說，若房屋使用年限已久，可向市府建管處申請相關證明。民眾可洽詢觀旅局管理科，電話（03）3322101轉分機5263、5264，或撥打免費市民諮詢服務熱線1999。

昨天鄭文燦也會勘中正公園景觀工程，他說，原本預計設立於公園內的陀螺溜滑梯，希望結合大溪陀螺文化。但考量文資保存，可能影響公園整體構造，溜滑梯目前暫時停工，市府風景區管理處將另覓適合地點置放。

(中國時報)

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