2018年04月01日 04:10 中國時報 謝瓊雲 、 張妍溱 ／綜合報導 ／綜合報導

彰化市大竹國小昨日舉辦百周年校慶活動，除有愛心園遊會義賣，並邀彰化縣長魏明谷為拆除後原地重建的信義樓剪綵揭牌，去年參加環保戲劇競賽勇奪全台第1的兒童歌仔戲團也粉墨登場，演出續集「媽祖護海洋─破冰危機」，呼籲各界重視環保議題。

校慶典禮上，有30年歷史的花鼓棒隊以磅礡氣勢開場，1986年興建完成的信義樓屬老舊建築，去年3月拆除後原地重建，縣府補助8000多萬元興建20間教室，建築師配合校名以竹子意象融入全新校舍建築中，展現堅韌生命力。

成軍5年的大竹兒童歌仔戲團，前年8月以「媽祖護海洋」勇奪環保署環保戲劇競賽全台第1。適逢百年校慶，團員在活動中心帶來續集新戲，劇情敘述地球暖化、冰層融化威脅北極熊生存環境，媽祖出面拯救、呼籲人類節能減碳。校友與家長只要捐發票就能免費入場欣賞，鼓吹環保兼做公益。

全台規模最久的台中南屯萬和宮「字姓戲」，多年來由創團60餘年的「金興社歌劇團」演出，今年在媽祖見證下，3月30日各字姓宗親代表聚集舉辦擲筊儀式，最後由國光歌劇團勝出，將擔綱演出。

萬和宮董事長蕭清杰表示，每年廟方舉辦媽祖契子女回宮祝壽植福活動，其中「字姓戲」由地方同姓氏宗族，或聯合數姓為一字姓組織，輪流出錢邀請劇團演戲酬神。今年「字姓戲」訂5月11日開演，南屯老街熱鬧滾滾，為媽祖聖誕添喜氣。

(中國時報)