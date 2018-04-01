王詹樣公益信託 贊助劇團公演

王詹樣公益信託昨日特別邀請「大龍峒金獅團」到嘉義新港演出，現場湧進上千觀眾。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

王詹樣公益信託力推「公益下鄉、藝術扎根」，昨日邀請「大龍峒金獅團」到嘉義，由於這已是王詹樣公益信託第8年贊助劇團在新港鄉演出，這幾年鄉親回響、評價正面，昨晚新港公園湧進上千民眾，專注欣賞具國際水準的台語音樂劇表演，有別於一般野台戲，演出時觀眾連聲叫好，反應熱烈。

台塑企業創辦人王永在為紀念及追思母親王詹樣，以個人名義捐助成立「王詹樣公益信託」，從事社會慈善公益為宗旨，持續關心弱勢族群，同時在教育、醫療、體育、傳統藝術及社會福利領域持續貢獻，加上有感文化藝術扎根的重要性，多年來持續邀請明華園戲劇團、亦宛然掌中劇團、蘋果劇團等本土團隊，深入全台偏遠鄉鎮巡演，深獲各界好評。

昨王詹樣公益信託邀請已有200多年歷史，被奉為台灣北部獅的老獅祖「大龍峒金獅團」，為嘉義鄉親熱鬧演出一場台語音樂劇《大龍峒金獅傳奇首部曲─無耳金獅》，包括新港鄉長林茂盛、地方民代都到場，台化公司執行副總經理方英達也特地南下與鄉親同樂。

《無耳金獅》雖是台語音樂劇，卻是融合傳統戲曲加以創新，不同於其他音樂劇的演出風格，讓底下觀眾看得既專注又覺得有趣，尤其許多鄉親不到6點就到搶好位置，整場看下來只覺得意猶未盡，除了肯定王詹樣公益信託的用心，也期盼專業團體能夠常常到嘉義來。

(中國時報)

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