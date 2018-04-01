百年倉庫活化 化身棧貳庫

「棧貳庫」昨正式營運，高雄市長陳菊（左二）相當欣慰，肯定市港合作開花結果。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

大駁二特區再添新網美景點！座落漁人碼頭原址的百年倉庫，歷經二戰轟炸、見證台灣經濟起飛，又凋零數十年，如今透過港市合作開發轉型為「棧貳庫」，匯集文創、餐飲、展演，重現港濱歷史場域，昨正式啟用成為全國最大老倉庫活化案例。

棧貳庫位在高雄港2號碼頭、七賢路底，前身是日治時期興建的單層小倉庫，用來儲存、運輸砂糖，但二次大戰受到美軍轟炸，國民政府再以力霸鋼筋重建，作為蔗糖、香蕉出口專用倉庫，2003年市府公告為歷史建築。

高雄市長陳菊指出，此地原為漁人碼頭，但荒廢10多年，直到出身高雄市府的台灣港務公司董事長吳宏謀、總經理郭添貴「理解高雄、更愛高雄」，透過港市合作、追求共榮，加速舊港區開發轉型。

陳菊表示，駁二每年吸引450萬遊客，棧貳庫與駁二、哈瑪星景點連成一線，兼具歷史、文化價值，可望刺激高雄觀光。她再三感謝副市長史哲率領市政團隊，攜手台灣港務公司通力合作，讓高雄人美夢成真。

郭添貴指出，棧貳庫歷經9個月工期，斥資9千萬元改造，為港市合作跨出一大步，未來15年內有長遠規畫，包括沿著高雄港1至22號碼頭100多公頃土地開發，今年底配合愛河灣計畫，建設3座遊艇碼頭、110公尺世界級旋轉橋。

棧貳庫占地1700坪，座落海景第1排，有諾大落地窗，大船入港、夕陽餘暉盡收眼底。倉庫內部有大片文創主題牆，以及30個職人、台灣代表品牌，透過休閒旅遊、文創展覽、餐飲美食，成為港區文創新基地。

(中國時報)

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