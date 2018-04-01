向志工致敬 藝人輪番獻唱老歌

2018年04月01日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

由蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視等聯合舉辦的「向全國志工致敬」全台巡迴公益演唱會，第2場演唱會昨晚在新北市府多功能集會堂舉行，邀請金曲歌王殷正洋等7位藝人獻唱經典老歌，向所有無私奉獻的志工表達敬意感謝，共有1150位志工、義交、義消到場、座無虛席，大家陶醉在悠揚旋律中，現場充滿溫馨氣氛。

這場演唱會包括新北市長朱立倫、蔡衍明愛心基金會副執行長徐海倫、中國時報副總經理杜智明、新北市文化局長林寬裕、蔡衍明愛心基金會主任周哲仁、美麗人生教育基金會董事長李慶珠等人均到場聆聽；旺旺友聯公司也贈送精美實用的收納袋給現場每位志工，感謝志工們的貢獻與服務。

演唱會星光熠熠，由伊林娛樂傳播歌手李懿擔綱主持人，請來3屆金曲歌王殷正洋、本土一哥蔡佳麟、軍中情人周子寒、原住民唱將吳亦帆、歌手高蕾雅、超級星光大道歌手林鴻鳴、超級偶像江明娟等7位知名藝人，輪番獻唱〈守著陽光守著你〉、〈春夏秋冬〉等21首膾炙人口的經典老歌，讓聽眾聽得如痴如醉。

朱立倫致詞時感謝蔡衍明愛心基金會，每年都在新北市舉行公益演唱會，讓最偉大的志工們參與，這是感恩志工的晚會，也要謝謝最辛苦的義交及義消朋友。

徐海倫說，基金會成立以來，致力公益、社會救助，志工是台灣社會發展的暖流，今年在全台規畫10場公益演唱會，第2場特別要感謝新北市的志工。

蔡衍明愛心基金會舉辦公益演唱會，從2013年起達70場次，超過8萬人參加，2018年的主題「向志工致敬」，感謝長期為社會服務的志工們，也要傳遞「今天我顧人、明天人顧我」的價值。

(中國時報)