南投沙雕園區 連假兒童免費玩

2018年04月01日 04:10 中國時報 廖志晃 、 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

南投國際沙雕藝術文化園區好康大放送！兒童、清明節連續假期，從4月4日至8日照常開園營運，且為慶祝兒童節，連假期間，國小（含）以下學童免費入園！埔里鎮公所與Feeling18巧克力工房昨日舉行全鎮國小及幼兒園小朋友兒童節禮物捐贈儀式，送出6970份巧克力。

南投縣文化局長林榮森表示，南投國際沙雕藝術文化園區是全國第1個永久性沙雕展場，每年展出巨型沙雕，吸引遊客參觀，今年正值農曆生肖「狗」年，特別規畫「十全（犬）十美」主題，網羅日本、韓國、加拿大、台灣等20多位沙雕藝術家，展出72件沙雕作品，親子DIY區還可供親子玩沙。

沙雕園區位於國道3號高速公路南投交流道下，不怕風吹、日曬、雨淋，是假日旅遊最佳去處，園區於假日邀請多位街頭藝人表演，讓欣賞沙雕更有趣，度過親子同樂的美好假期。

埔里鎮公所國小及幼兒園小朋友的兒童節禮物捐贈，由鎮長周義雄、茆師父與學童化身為英勇船長與水手，共同揭開「巧克力叔叔的秘密寶藏」，共送出6970份巧克力，讓小朋友開心不已。

一向充滿童心的茆師父，今年特別將巧克力盒設計成「巧克力叔叔的秘密寶藏」繪本樣式，象徵推動閱讀教育《書中自有黃金屋》的意義，希望透過巧克力與冒險繪本的魅力，吸引小朋友親近書本與閱讀。今年茆師父也悄悄在巧克力盒中，放進百餘張尋寶金券，讓幸運獲得金券的小朋友，可至Feeling18參加巧克力DIY冒險體驗，成為茆師父親自認證合格的小小巧克力師。

(中國時報)