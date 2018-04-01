迎紫斑蝶 蜜源植物準備好了

雲林縣林內鄉紫斑蝶季開幕。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導
雲林縣林內鄉紫斑蝶季開幕，茂林國家風景管理處技正鄭偉宏（左）送高士佛澤蘭蜜源植物給林內鄉長張維崢，兩處締結為生態保育聯盟。（許素惠攝）

紫斑蝶每年3月從高雄茂林等山谷北遷，雲林林內位於紫斑蝶道上，紫蝶季昨日登場，茂林風景管理處特地送來蜜源，藉以和林內締結為生態保育聯盟；公所今年特地廣植蜀葵花、蝶豆花等蜜源，以提供紫蝶充足的食物。

紫斑蝶每年10月由中北部往南飛行，聚集在南台灣山谷過冬，隔年3月再往北遷徙，林內位處蝶道上，紫蝶在林內聚集後又飛越濁水溪，到了彰化八卦山台地再分散開來，唯有林內丘陵地有機會能清楚地觀察到氣勢磅礡的蝶河，壯觀景象每每令人嘆為觀止。

茂林國家風景管理處技正偉宏率著原住民，大跳勇士舞為紫斑蝶季開幕增添精彩，也歌詠看似柔弱的小蝶隻，竟能翻山越嶺數百公里，勇氣宛如原民勇士。

鄭偉宏並帶來了蜜源植物高士佛澤蘭送給林內鄉長張維崢，做為兩地締結為生態保育聯盟的「信物」，行政院雲嘉南中心執行長許根尉、雲林縣副縣長丁彥哲等人共襄盛舉，希望林內成為紫斑蝶過境時最佳的休憩站。

為了打造紫斑蝶過境覓食的良好生態環境，林內鄉公所在國道三號蝶道旁種植了大批蜀葵花與蝶豆花等蜜源植物，遊客賞蝶兼賞花，一舉兩得。而林內圖書館也配合蝶季力推數位學習，鼓吹阿公阿嬤學電腦認識紫斑蝶，讓生態保育不只往下扎根，還向上開花。

張維崢說，紫蝶季至4月8日接連兩個假日，適逢清明5天連假，公所在兩個周休共4天提供專業的紫斑蝶生態導覽解說、劇團演出、抽獎活動等，還有DIY文創帽子彩繪、農特產在地市集，相當適合春遊。

(中國時報)

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