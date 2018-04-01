歡樂兒童月 父母陪伴就GO

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中國時報
吳岳修／新北報導

兒童節即將到來，新北市舉辦「新北兒童Let’s go」活動，送給全市兒童5大好禮，包括10條親子共遊路線、74場親子動健康親職講座、各校才藝表演或玩具交換、世界閱讀日野餐活動，以及各校自行採購市價60元的兒童節小禮物，讓父母陪伴孩子度過歡樂兒童月。

副市長呂衛青說，今年是狗年，新北市取其諧音，推出「陪伴愛就GO－新北兒童Let’s go」活動，以「陪伴」為主題，「愛就GO」也是指「愛就夠」，孩子的成長只有一次，再多的禮物也比不上父母陪伴的愛，只有陪伴能讓孩子感受到父母滿滿的愛。

今年準備「歡樂GO」、「活力GO」、「幸福GO」、「創意GO」及「智慧GO」5大好禮；「歡樂GO」規畫博物館、主題書展、電影爆米花、彩虹故事屋等親子共遊路線及共學活動。

「活力GO」將在10月底前辦理74場親子健康講座及4月28日熊本熊陪跑的酷萌跑新北站活動；「幸福GO」則是替全市學童準備了60元預算的小禮物，由各校發揮巧思購買禮物。「創意GO」最受學童們歡迎，由各個國小安排服務學習、才藝表演或玩具交換等活動；「智慧GO」結合世界閱讀日，4月21日在新莊陽光草坪舉行「帶著BOOK野餐去」，讓家長陪孩子閱讀。

活動邀請童星左左右右擔任代言人，記者會現場聽到主持人介紹親子共遊路線民宿時，2人用稚嫩童音大喊：「我們要去。」

(中國時報)

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