無法購地 配租戶抗議科管局跳票

2018年04月01日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹科學工業園區管理局10年前為擴增土地蓋廠房，在園區3、5路徵收土地，同時另外撥服務區提供給117戶配租，承諾5年後可優先承購土地，但因法令問題導致配租戶無法承購土地，住戶還必須自籌蓋屋經費，讓不少人無法貸款建屋、經濟壓力沉重。住戶昨向科管局表達抗議，希望讓土地問題解套，讓配租戶能安居。

竹科服務區配租安置戶籌建委員會林姓住戶表示，10多年前科管局徵收了園區3、5路給台積電使用，同時另外撥所轄原做為服務區的2.1公頃土地安置被徵收戶，給予承租並承諾5年後優先讓售，但安置戶必須自籌資金配合規畫興建統一住宅。

配租戶住民表示，在承諾配售兩年後，政府為了避免財團炒作土地，通過國有土地超過500坪不得出售的法令，導致服務區土地無法讓售給配租戶，不少人因為土地權狀而無法貸款，想盡辦法籌款自建住宅，甚至至今仍無法繳款導致無法交屋。

「科管局一騙再騙。」配租戶昨舉白布條抗議，怒吼當初徵地官方允諾可專案處理配售安置案，如今卻因法令問題遲遲無法解套，讓安置土地配售遙遙無期，配租戶同時也抗議科管局屢辦園區徵收計畫未盡完善，造成民怨。

科管局副局長陳淑珠表示，117戶配租戶土地被徵收時，已根據公告地價支付土地、地上物等的金額，同時另闢服務區安置，提出20年租約，但卡在500坪國有土地不可出售的法令，且鄰近土地必須合併計算，導致分割土地出售不可行，行政院祕書處也指示不得出售。陳淑珠強調，科管局很努力在想辦法解決問題，夾在住戶與法令之間，「實在很為難，但我們真的很努力要解決問題。」

(中國時報)