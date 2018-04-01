買房了 林佳龍入住西區豪宅

2018年04月01日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市長林佳龍在選舉及議會備詢時，「房事」問題屢成箭靶，監察院最新廉政專刊公布多名地方首長財產申報，其中台中市長林佳龍的妻子廖婉如去年在台中買房子，地點位在國美館前的百億大案。林佳龍說，來台中已10多年，之前都租屋，現在太太規畫買房，一家人都很開心。

監察院廉政專刊資料顯示，林佳龍房產登記在西區土庫段，正對國美館前，可能為新落成交屋建案「由鉅大恆」，以西區豪宅新案實價登錄價，一度創下超越7期豪宅新紀錄，實價登錄每坪均價66.1萬，最高價達76.3萬，居前10大豪宅。

林佳龍表示，台中一直都是他與太太、孩子們的家，現在有了新家，與台中連結更緊密，持續深耕地方的想法也契合。廖婉如強調，過去一家人在台中租屋，孩子逐漸長大，多方衡量後決定買房子，選擇原來居住西區，考量生活機能方便。

針對購屋決定及費用支應，林佳龍說，選址尊重家人決定；廖婉如則表示，在房屋費用支應上，除部分現金，頭期款以先前她解約的保險及賣出股票支應，剩下以房貸處理。

選舉開打，有沒有買房議題勢必再燃戰火，林佳龍表示，政治人物財產申報都是公開資料，受社會檢視非常正常。因夫妻是一起申報，財產變化主要來自太太廖婉如家庭事業的營利分配和公司清算所得，感謝外界關心。

「由鉅大恆」刷新台中豪宅紀錄，29樓以上高樓層每戶2億多元，吸引很多金字塔客層。

(中國時報)