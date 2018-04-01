中正大學畢典 不再唱國歌

2018年04月01日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

中正大學日前召開行政會議，針對畢業典禮是否延續傳統，維持「唱國歌」與「向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮」儀式進行討論，因在場師生代表多傾向取消，採多數共識決議下，自今年起，中正畢業典禮將不再唱國歌、向國父鞠躬，消息經「中正大學學生會粉絲專頁」披露，引發網友正反兩方激辯論戰。

中正學務長鄭瑞隆昨表示，去年畢業典禮前曾有僑生針對唱國歌和向國父遺像行三鞠躬提出質疑，當時因來不及討論，仍照程序走，結果典禮進行過程有些小插曲，所以3月26日學務處特地在會議中提出來供師生討論，經大家和平討論，多數傾向取消，加上校方之前的調查，多所國立大學也取消唱國歌等儀式，為讓畢典更多元友善，才決定取消。

鄭瑞隆說，中正目前就讀的外籍生或僑生人數年年攀升，其中不乏來台陸生，大家對唱國歌或向國父遺像行三鞠躬禮有不同看法，既然師生代表有共識就取消；不過取消後會場仍會擺放國旗和國父遺像，門口還有外生國家的國旗，象徵尊重多元、國際化，重申愛國有很多表現方式，「不唱國歌不代表不愛國」。

同在嘉義縣，鄰近的嘉義大學和稻江科技暨管理學院仍維持傳統，嘉義大學公關組長洪泉旭表示，畢典唱國歌已行之有年，目前還未接獲師生反映想取消，但如果有人提出來，會納入討論。稻江主任祕書劉成說，包括高中職等學校在畢典還是會唱國歌，因社會輿論看法分歧，校方不會主動去處理這個問題，也沒有特殊理由去改變，除非有師生提出，再透過校務會議來討論。

(中國時報)