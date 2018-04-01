果菜市場遭駭客勒索 付贖4.3萬解救

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中國時報
／高雄報導

高雄果菜運銷公司驚傳遭電腦駭客勒索！3月中旬辦公室電腦被駭客植入「比特幣病毒」，並寄出勒索信要求48小時內支付0.3比特幣，折合新台幣7萬多元；果菜公司每日交易量2000多萬元，為免市場受動盪，只好付錢了事，經斡旋議價付贖4.3萬元才獲解鎖。

警方表示，3月19日果菜市場總經理辦公室祕書交易電腦，接獲駭客訊息寄發勒索信函，指稱已在3部電腦植入「比特幣病毒」，若想解鎖就得乖乖付0.3比特幣，轉入指定帳號才能拿回電腦主導權。

果菜公司私下找來電腦廠商處理，但始終搞不定狀況，隔天開市果然影響作業，包括經銷商、帳目資料被鎖，工作亂糟糟，只好報警找來刑大科偵隊協助，確認是國際常見的比特幣勒索案。

原本駭客獅子大開口，要求須支付7萬多元新台幣，最後果菜公司不斷派員議價，獲得折半贖金，付贖4.3萬元到指定帳戶，隔天對方透過電子信件寄發解密檔，才終於把電腦解鎖。

警方透露，果菜公司相關設備主機未裝設防毒軟體且授權委外廠商遠端登入，資安防護出現嚴重漏洞，造成遭駭機會大增，全案依妨害電腦使用罪受理偵辦。

果菜公司對案情不願多談，只透露雖然電腦遭駭無法作業，但最終以人工方式解決，雖然作業流程冗長、繁複，但並未影響這兩天市場交易，未來將請電腦公司協助加強防火牆及資安管控。

(中國時報)

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