性侵被告交保撤銷 彰檢3度抗告成功

2018年04月01日 04:10 中國時報 馬瑞君 ／台中報導 ／台中報導

彰化地檢署莊姓女檢察官不滿法官裁定妨害性自主案的吳姓被告交保，日前在羈押庭上和法官發生口角，院檢雙方形成抗告、駁回、交保、再抗告拉鋸戰，台中高分院3月30日再度撤銷裁定，彰檢3度抗告成功。

台中高分院撤銷裁定的理由是，根據醫院精神鑑定報告，吳男認為用假帳號上網騙少女很多人都這樣做，自己這樣「也沒有那麼嚴重」、「頂多罰金」而已，其缺乏內控機制，有固定犯罪模式，仍有高度再犯可能。

台中高分院合議庭認為，彰化地院並未審酌今年3月20日的精神鑑定報告內容，被告所為非無羈押之必要，彰化地院自應審酌狀況再決定。

台中高分院日前2度撤銷裁定，即認為被告既有多次對於未滿14歲或未滿16歲女子猥褻、恐嚇危害安全。審酌其犯罪模式同一，現今備份電子檔案資料便利、網路發達、電子通訊設備普及，很難僅因被告坦承犯行，即認定其無湮滅證據、勾串證人或無反覆實施犯罪之虞。加上被告涉案多達62次，猶無法排除其有逃亡、滅證之疑慮。彰化地院僅提高具保金額、並限制住居及每日派出所報到，不足以防止被告再犯或湮滅證據、逃亡。

合議庭認為，為確保爾後訴訟程序得以順利進行，被告有無羈押必要，有再調查審酌之餘地。但彰化地院3月14日仍裁定交保，使得彰檢3度抗告，台中高分院又再次撤銷裁定，發回彰化地院更審。

(中國時報)