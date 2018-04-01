性侵被告交保撤銷 彰檢3度抗告成功

友善列印
中國時報
／台中報導

彰化地檢署莊姓女檢察官不滿法官裁定妨害性自主案的吳姓被告交保，日前在羈押庭上和法官發生口角，院檢雙方形成抗告、駁回、交保、再抗告拉鋸戰，台中高分院3月30日再度撤銷裁定，彰檢3度抗告成功。

台中高分院撤銷裁定的理由是，根據醫院精神鑑定報告，吳男認為用假帳號上網騙少女很多人都這樣做，自己這樣「也沒有那麼嚴重」、「頂多罰金」而已，其缺乏內控機制，有固定犯罪模式，仍有高度再犯可能。

台中高分院合議庭認為，彰化地院並未審酌今年3月20日的精神鑑定報告內容，被告所為非無羈押之必要，彰化地院自應審酌狀況再決定。

台中高分院日前2度撤銷裁定，即認為被告既有多次對於未滿14歲或未滿16歲女子猥褻、恐嚇危害安全。審酌其犯罪模式同一，現今備份電子檔案資料便利、網路發達、電子通訊設備普及，很難僅因被告坦承犯行，即認定其無湮滅證據、勾串證人或無反覆實施犯罪之虞。加上被告涉案多達62次，猶無法排除其有逃亡、滅證之疑慮。彰化地院僅提高具保金額、並限制住居及每日派出所報到，不足以防止被告再犯或湮滅證據、逃亡。

合議庭認為，為確保爾後訴訟程序得以順利進行，被告有無羈押必要，有再調查審酌之餘地。但彰化地院3月14日仍裁定交保，使得彰檢3度抗告，台中高分院又再次撤銷裁定，發回彰化地院更審。

(中國時報)

農博4日開幕 特色場館搶先看 撞上護欄 重機騎士斷兩截慘死

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。