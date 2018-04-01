社論—封殺柯宇綸有理

2018年04月01日 04:10 中國時報 主筆室

大陸「惠台31條」措施推出滿月，在台灣社會引發熱議，民進黨政府雖採取藐視性因應對策，企圖淡化其可能的影響，但顯然並未奏效。

近期公布的兩項民調都顯示，約3成到5成民眾肯定「惠台31條」是大陸對台灣的善意，40%民眾願赴大陸就業，38%的人願意讓孩子去大陸唸書，都是8年來的新高。更有意義的是，愈年輕愈肯定大陸對台灣的開放，18~29歲年輕人中高達61.6%會考慮到大陸發展。今年元月底，台灣民意基金會民調顯示，人民對蔡總統兩岸政策不滿意度達59.6%。兩岸政策失去民眾信賴，已成為蔡政府的大危機。

就在「惠台31條」效應持續升溫之際，發生兩起新聞事件：一是公開支持太陽花學運的導演柯一正之子柯宇綸，在大陸遭舉報「台獨藝人」，他主演的電影《強尼‧凱克》因而被大陸片商擱置上映；二是台商李榮福日前刊登報紙廣告，為「挺蔡」言論道歉，並重申反台獨立場。陸委會和獨派如獲至寶，前者幸災樂禍，稱大陸31項對台政策出台不到一個月，已出現「言行不一」案例，後者吃不到葡萄說葡萄酸，歡呼大陸「兩面手法」惠台措施已「破功」。

大陸「惠台31條」拒絕惠及獨派，算是兩面手法嗎？正如國台辦發言人安峰山指出，「這些措施充分體現了大陸秉持『兩岸一家親』理念，率先同『台灣同胞』分享大陸發展機遇，加快提供同等待遇，為台胞台企辦實事、辦好事的誠意。」應注意其政策清楚的前提，那就是「兩岸一家親」和「台灣同胞」。

獨派人士如果拒絕承認兩岸是一家人，不認同兩岸民眾是同胞，甚至「逢中必反」，又怎麼好意思要求從惠台政策受益？這在邏輯上是講不通的。更何況，大陸並不是對獨派台商和藝人發動突擊，早已經三番兩次發出預警，只不過是被一些人當做了耳邊風。

就在宣布「惠台31條」當天，國台辦發言人已明確表態，歡迎廣大台商在大陸投資興業、發展，但同時大陸也絕不允許少數人一面在大陸賺錢，一面卻去支持台獨破壞兩岸關係。一些大陸媒體進一步解讀，無論是經商、文教、演藝還是旅遊等相關行業人士，要分享大陸惠台紅利，就必須跨越「反台獨」准入門檻，兩岸融合的對象不包括台獨。

因此，獨派攻擊大陸惠台政策兩面手法是斷章取義，混淆視聽。惠台與反獨是大陸對台政策的一體兩面，不能割裂開來。無論是近期李克強的《政府工作報告》，還是習近平的人大閉幕演講，都是完整、全面、辯證地論述大陸對台政策。既堅持擴大兩岸經濟文化交流合作，同台灣同胞分享大陸發展的機遇，又強調絕不容忍任何「台獨分裂圖謀和行徑」，完全不是獨派所說「說一套，做一套」的兩面派。

更何況國台辦在證實封殺柯宇綸參演電影後也聲明，如果這些藝人認識到台獨的錯誤和危害，從思想上、行動上做出改變，大陸還是持歡迎的態度，大陸的立場始終如一。

說到兩面派，倒是獨派有點做賊喊捉賊。一向敵視大陸台商，動輒揮舞「親中賣台」棍子的時代力量立委黃國昌，最近被大陸官方證實，其岳父在大陸確有投資。如此「說一套，做一套」，無怪乎有媒體評論，黃國昌正是台獨人士的縮影，他們一方面不斷地對大陸惡意批判，另一方面卻又無法阻止家人甚至自己私下積極西進。他們的虛偽以及投機，外界看得一清二楚。到底誰才是兩面派，眾人心中應該有定評了。

隨著大陸日趨繁榮，將有愈來愈多台灣民眾願意到大陸求學、工作、居住。但是兩岸法律規範與社會制度非常不同，決定到大陸尋夢前，必須謹慎評估自己是否能夠適應。被舉報台獨因而遭到封殺或被要求道歉事小，若違反大陸法令遭到法律制裁，後果就非常嚴重。進入大陸就要接受大陸的法令與社會規範約束，這是非常簡單的道理。

(中國時報)