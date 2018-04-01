王金平說真話了

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中國時報
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立法委員王金平針對賴清德的施政報告提出總質詢稿，明言支持兩岸一家親，並將之與自己主張的「認宗愛台、漢魂台魄」銜接起來，作為打破當前兩岸困局的可行道路。一改往日他在兩岸問題上的曖昧態度，這次他反覆表達對兩岸交流的支持，並希望終結台灣的統獨對立。

不僅如此，他還苦口婆心的勸諫蔡政府，應該接受九二共識，避免兩岸關係因此問題而功虧一簣。當然，作為政壇老將，王金平的質詢稿自有其務實的一面，他直面台獨基本盤的存在，解決辦法是建議蔡總統，應該學習蔣經國和鄧小平，實事求是，大膽邁出前進的步伐。

以王金平與綠營的良好關係，他的諫言應可對蔡政府有一番啟發，但即便如此，面對蔡政府的一意孤行，又總歸只是亡羊補牢。

在此之前，王金平以立法院長之尊，擁有更多的政治影響力，他可以和馬前總統相互配合，實現行政和立法的雙輪驅動，共同推動兩岸關係的大步前進。面對當時民進黨的焦土抗爭，他也可以從中調和，避免藍綠惡鬥升級，並促成《服貿協議》順利通過。

但他顯然沒有這樣做，當中自有權力算計，當然也與他的個性有關，但無論如何，台灣的發展機遇就這樣一步步流失。如今王金平既已看到問題所在，也已找到解決之方，與其苦苦建言，何不發揮政壇餘熱？雖然已經不在政治一線，但他在國民黨內的資歷和人脈尚在，與綠營的互動也堪稱良好，應該可以積極穿梭，幫助團結國民黨，也幫助全台灣凝聚最大共識。所謂行勝於言，王金平貴在行動。

(中國時報)

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