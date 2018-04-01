2018年04月01日 04:10 中國時報 王欽

近日在中國文化大學舉辦的第5屆文廈論壇上，廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心執行主任劉國深的一席話，意外引起兩岸媒體的關注。更準確的說，他的發言被大陸微博網友舉報為台獨言論，才引發了一陣爭議。

不過，細究劉教授的發言內容就會發現，這些言論當然不涉及台獨。他指出，兩岸之間是政權之爭而不是國家之爭，是主導權之爭而不是主權之爭，雖然他確實有提到，獨立一詞不完全是貶義詞，台灣保有異於大陸的某一程度獨立性也是好事。但這裡的獨立性更接近自主性的涵義，之後劉教授也澄清指出，台灣不能追求領導主權的獨立，而在堅持體現一中原則的九二共識之下，台灣地區保持一定財政、經濟和生活上的某些獨立性是可以談的，這也正是一國兩制的真諦。值得一提的是，向來在台獨議題上展現強硬立場的《環球時報》，也特別安排對劉國深教授的專訪，加以澄清，避免民間和網路上的誤會和質疑不斷延燒。

這次事件一方面意味著大陸民間和網絡平台上，廣大民眾對台灣議題的持續關注；另一方面也說明，大陸民眾對兩岸議題的複雜性缺乏足夠的認知，許多論述和意見觀點常常流於想當然爾，但網絡時代的傳播便利性，卻又放大了這些言論的影響力，反而容易給兩岸交流造成實質損害。而這顯然並不符合大陸對台政策的主調，從中共十九大以來，官方都多次重申推動兩岸關係和平發展的方針政策不會改變。

即便如此，大陸網友對舉報台獨的熱衷並不會因此偃旗息鼓，恐怕也會對兩岸往來造成不必要的衝擊。就在近半年時間裡，就有林心如被舉報為台獨，最後有關部門介入，才避免一場誤會。最近，台灣電影《強尼凱克》的主演柯宇綸也傳出曾有台獨言行，這也同樣來自舉報，而這次，大陸電影主管部門決定對其在大陸的上映問題予以擱置。可見，大陸民間對台獨的舉報行動，並不會停留在網路世界，可以傳導至政府部門，並督促其採取必要行動予以查證。

從這個角度看，大陸涉台部門和研究機構或許也該反思自己的責任和使命，長期以來，大陸涉台學者多活躍在兩岸研究專業場合，他們的知名度在台灣要比在大陸高得多，但對大陸民間社會來說，反而普遍對其不夠熟悉，對他們的論述、政治立場自然也就缺乏足夠的認知，在兩岸關係遲遲難有正面進展下，他們對兩岸問題難免有輕重不同的發言，若恰好出現對台較為靈活軟性的言論，則會被網友放大解讀，甚至認為是為台獨張目。

因此，大陸涉台研究部門也有必要加大對內宣傳溝通力度，也讓大陸民眾對台海議題多些專業了解，使其跳脫出民族主義的簡單邏輯，避免不斷重複武統和強硬的言論。

事實上，大陸民間對台灣問題自有其一套判斷標準，例如惠台31條的出台，民間就鮮有反對聲音。這也說明，兩岸關係和平發展，向台灣民眾分享大陸發展機遇，也同樣是大陸民眾的心聲，而這自然也是可以繼續鼓勵的民間正能量。

(中國時報)