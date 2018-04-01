鬼話愈多 選票愈多？

2018年04月01日 04:10 中國時報 羅智強

為了圓蔡英文非核家園十年不漲電價的跳票謊言，賴清德先說5成多的人加薪，所以漲電價沒關係，然後否認他說過；接著又拗漲電價與非核家園無關，只是因應能源價格上漲。

最近行政院長賴清德好像得了「幹話癌」，真的是幹話相連到天邊。為什麼賴清德可以臉不紅氣不喘地說這些幹話？這要先從賴清德的另一個超級幹話「乾淨的煤」說起。

對於行政院長賴清德的「乾淨煤」，網路很快就流傳了一則非常傳神的笑話諷刺，引起了廣大的迴響。

話說，閻王大發雷霆，因為八百歲的彭祖仍在人間逍遙，閻王嚴令大小二鬼立將彭祖勾魂索命，抓回閻羅殿，勾消生死簿，不得有誤。

「這人海茫茫，上哪去找彭祖啊？」小鬼憂心忡忡。「不怕！」大鬼好整以遐地拿出一塊黑煤塊，交給小鬼道：「拿著這塊黑汙煤，到黃河邊上去洗成白淨煤，就能抓到彭祖。」

小鬼不解，洗煤塊和抓彭祖有什麼關係？但還是乖乖到了黃河邊，拚命地刷洗煤塊，要把黑汙煤，洗成白淨煤。

但不管怎麼洗，黑汙煤依然烏漆媽黑，突然有個滿頭銀髮的老者好奇問小鬼：「這位小哥，你在做什麼？」「我在刷洗這塊黑汙煤，我要把它洗成白淨煤。」小鬼答。「啥？我活了八百歲，還沒聽說過誰可以把黑汙煤洗成白淨煤，哈哈哈！簡直就是鬼扯蛋！」

老者正大笑著，大鬼突然跳出來，揪住老者的衣領喝道：「好你個彭祖，抓到你了，我們就是大小二鬼在鬼扯蛋，你能怎樣？」被套上鎖鍊的彭祖有如喪家之犬，大鬼不禁得意道：「好啦！倒楣鬼又不只你一個，台灣很多笨蛋，就是被我用這套路騙死的，哈哈！」

賴清德的「乾淨煤」，被封為繼「功德院」後的最大幹話，環保專家學者紛紛出來打臉。而我的臉書也辦了一個「乾淨煤」是「實話」還是「鬼話」的投票，共有12000位網友投票，其中97%的網友認為是鬼話。就此而言，乾淨煤是鬼話，幾可說是全民共識了。

難道，賴院長不知道「乾淨煤」這樣的說法會被大家洗臉嗎？他知不知道不是重點，因為他根本無所謂，賴清德說的鬼話還怕少了？

繼乾淨煤鬼話後，賴清德馬上又吐了一段「5成的人去年漲薪水，所以漲電價沒關係」的鬼話，更重要的是，賴清德說這漲電價鬼話時，完全忘了蔡英文說過非核家園十年不漲電價的另一段鬼話。真的是鬼打鬼，打得滿朝全是鬼。

但真正的重點來了，為什麼民進黨高官們這麼愛說鬼話？答案很簡單，君不見鬼話愈多，選票愈多，將心比心，我們拿什麼要求民進黨不說鬼話？（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)