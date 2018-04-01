圖窮匕現 台灣難自處

2018年04月01日 04:10 中國時報 張文基

美中關係、兩岸情勢、台灣內部統獨對決都接近爆發的臨界點，真是圖窮匕現的危險時刻，能否避免終極血腥局面，考驗著台灣政治人物的智慧。

3月16日川普總統終於簽署了《台灣旅行法》，今後，美台各級官員都可到對方的官署登堂入室的拜訪，而美國各地的台北經文處基本將享有等同領事館或大使館的待遇，因此美國基本上已經片面的撕毀了中美建交的三個公報。

美國精英人士可能為他們的傑作竊喜不已，因為他們不花一文錢創造了一張隨時可以用來牽制甚至敲詐中國的牌。主動權在美國行政部門，台灣變成一張更有用的牌。

美國的外交官員也許向中國保證將來政府各部門會很謹慎的操作每個個案，然而，這種短視的戰術狡黠卻以犧牲美中兩國的長期互信為代價。

它將徹底讓中國的領導人認識到，必須嚴肅的考慮以更明晰、堅決的政策應對。沒有了互信，中美的衝突將不可避免的加劇，這絕對不符合兩國及世界的利益。緊接著而來的貿易過招證明了這一切。

有些人可能認為這是蔡政府外交的勝利，然而，當局勢到達不可控的時候，台灣將發現美國圖攤開後並沒有匕首，而台灣必須單獨面對大陸的攤牌，承受後果。今天的蔡政府有能力面對大陸的任何攤牌嗎？

為了「去中國化」，蔡政府加速對國民黨追殺，甚至公然鬥爭過去對台灣安全有重大貢獻的退休軍人。這根本違背了美國的標準，在今天的美國，舉國上下唯一不能批評或表示不敬的團體就是軍人和退役軍人。

因為美國歷經越戰期間反軍人造成之後70到80年代美軍戰力低迷的教訓，此後，舉國上下對軍人以及退伍軍人都給予崇高的尊敬。

當軍人失去了尊嚴，就失去最寶貴的士氣；當軍人失去了忠誠的對象，就更沒有戰鬥力。當面臨戰爭時，台灣軍隊將不可能有戰鬥力來保衛台灣。

今天美國的對外政策有許多問題，但是沒有任何國家敢輕視美軍的戰鬥力，因為他們有榮譽感也對國家忠誠。川普最信任的官員就是在2003年伊拉克戰爭時的陸戰第一師的3個將領：當時的師長是現在的國防部長馬提斯，副師長是白宮幕僚長凱利，第五團團長是參謀長聯席會主席鄧福德。

如果美國官員知道蔡英文和民進黨是如此對待中華民國的退役軍人，一定會三思對台灣的軍事承諾。美國在台協會前主席卜睿哲、現任主席莫健等人都曾表達關切。

大陸兩會期間可以感受到習近平得到普遍的支持，他很可能在今後十年繼續帶領中國，構築中國的新藍圖，也將帶給大陸穩定和快速的增長。他把台灣人民視為骨肉同胞，台灣豈可盲昧到圖窮匕現？

趕快捲起圖、收起匕首，台海需要穩定，民進黨豈可自毀長城？（作者為美國中美論壇社社長）

(中國時報)