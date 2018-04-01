2018年04月01日 04:10 中國時報 張瑞雄

最近台大一位教授出走加拿大，再加上大陸對台31條措施，以及年金改革大幅降低教授退休金，讓大家擔心台灣教授是否待遇太差，是否會大量流失到大陸或國外？

比起一些先進國家，國內優秀教授的本薪的確不多，但在制度上私立大學教授薪水並無設限，公立大學教授在教育部開放可用自籌收入來加薪後，很多大學已設有「特聘教授」或「講座教授」，薪水已經很令人羨慕。再加上教育部最近通過的「玉山計畫」，未來大學校園內可能有年薪最高650萬級教授，但大多數卻是少於百萬，那麼恐怕校園會更加的功利化。

如果卓越教授的薪水少，那麼其他非卓越教授就更可憐了，所以大學教授薪水水平既然比外國低，應該是要普遍加薪，而不是一直在錦上添花。全面加薪，經費當然是一個因素，但更重要的原因是，某些不認真的教授不值得加薪，甚至應該減薪或解聘。因此教育部要做的是將公教分離，讓教授的聘任暨薪水制度和公務人員體系脫勾，讓各大學的教授人事聘任和薪水更有彈性。

另外教授薪水也是會遵循市場的機制，目前還是有很多博士找不到像樣的工作，到大學教書仍是很多博士的第一選擇。教授薪水雖低還是大家搶破頭，根本上是資方的市場，勞方籌碼很少。尤其又面臨少子化的社會，有書教就不錯了，如何奢談加薪。教育部除了「玉山計畫」之外，應該好好研究和瞭解大多數的教授心裡想什麼？需要什麼？

教授的薪水低固然是問題，更重要的是教授的知識和道德力量有沒有真正的發揮。從台大校長管中閔被卡的事件中可以見到有些教授睜眼說瞎話，只有立場沒有是非。教授應該是知識分子，是社會良心，給教授錢很容易，但如何讓教授們能真正發揮力量，帶領社會進步，導正社會風氣，則需要更大的智慧。（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)