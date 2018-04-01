教授的薪水與良知

友善列印
中國時報
張瑞雄

最近台大一位教授出走加拿大，再加上大陸對台31條措施，以及年金改革大幅降低教授退休金，讓大家擔心台灣教授是否待遇太差，是否會大量流失到大陸或國外？

比起一些先進國家，國內優秀教授的本薪的確不多，但在制度上私立大學教授薪水並無設限，公立大學教授在教育部開放可用自籌收入來加薪後，很多大學已設有「特聘教授」或「講座教授」，薪水已經很令人羨慕。再加上教育部最近通過的「玉山計畫」，未來大學校園內可能有年薪最高650萬級教授，但大多數卻是少於百萬，那麼恐怕校園會更加的功利化。

如果卓越教授的薪水少，那麼其他非卓越教授就更可憐了，所以大學教授薪水水平既然比外國低，應該是要普遍加薪，而不是一直在錦上添花。全面加薪，經費當然是一個因素，但更重要的原因是，某些不認真的教授不值得加薪，甚至應該減薪或解聘。因此教育部要做的是將公教分離，讓教授的聘任暨薪水制度和公務人員體系脫勾，讓各大學的教授人事聘任和薪水更有彈性。

另外教授薪水也是會遵循市場的機制，目前還是有很多博士找不到像樣的工作，到大學教書仍是很多博士的第一選擇。教授薪水雖低還是大家搶破頭，根本上是資方的市場，勞方籌碼很少。尤其又面臨少子化的社會，有書教就不錯了，如何奢談加薪。教育部除了「玉山計畫」之外，應該好好研究和瞭解大多數的教授心裡想什麼？需要什麼？

教授的薪水低固然是問題，更重要的是教授的知識和道德力量有沒有真正的發揮。從台大校長管中閔被卡的事件中可以見到有些教授睜眼說瞎話，只有立場沒有是非。教授應該是知識分子，是社會良心，給教授錢很容易，但如何讓教授們能真正發揮力量，帶領社會進步，導正社會風氣，則需要更大的智慧。（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)

圖窮匕現 台灣難自處 王丰：台旅法 根本是一場騙局

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。