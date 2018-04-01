機具藏毒闖關 一連破獲3起

2018年04月01日 04:10 中國時報 張穎齊 ／基隆報導 ／基隆報導

調查局、關務署基隆關會同海巡署、移民署和憲警等單位，在基隆地檢署指揮下，聯手偵破重大毒品走私案，查獲3個毒品走私集團共5名嫌犯，自今年1月起，分別利用矽橡膠捏合機、隧道茶葉烘乾機與色母綜合混練機等大型機具藏毒，企圖由基隆海關走私入境，檢調共查扣重達2.1公噸的K他命及原料鹽酸羥亞胺，市值約17.4億元，可供500多萬人施用；李嫌等5人已遭收押禁見，檢調認為幕後還有主使者，持續溯源擴大追查中。

5人被逮 檢調追幕後集團

航調處基隆站副主任林聖智指出，毒販將K他命及原料夾藏在矽橡膠捏合機、隧道茶葉烘乾機與色母綜合混練機等大型機具內，從中國大陸報關進口，利用海運貨櫃運往基隆港，驗關時查緝人員發現內藏大量毒品，立即通報查扣。

林聖智表示，專案小組先今年1月25日查獲藏有240公斤K他命的矽橡膠捏合機，為讓運毒嫌犯現形，不動聲色，跟監到桃園市蘆竹區一處倉庫，趁李姓男子收貨時，將他逮捕；2月1日，查緝人員又發現隧道茶葉烘乾機內，以3層金屬夾層混合棉絮，挾帶747公斤製毒原料鹽酸羥亞胺，手法相當高明，專案小組幹員同樣跟監至蘆竹倉庫，趁3名車手簽收貨物時一擁而上，順勢逮捕。

專案小組接著又在2月5日發現5台色母綜合混練機，總共藏有1137公斤鹽酸羥亞胺，這次則循線到桃園市龍潭區的某倉庫，再逮捕1名收貨男子。

市值17.4億 險毒害500萬人

「藏毒手法頗為高明！」檢調指出，尤其茶葉烘乾機部分，將烘乾機「抽絲剝繭」鋸開後，發現金屬夾層藏著滿滿的K毒原料，還企圖混合著棉絮來魚目混珠，讓幹員都嘆為觀止。由於先前就有接觸過木條與金屬物藏毒等案件，幹員不敢大意，認為層層鐵皮包覆的機具必有詐，才得以偵破此案。

檢調指出，專案小組在這3起大型機具夾藏毒品走私案，總共查獲2124公斤的K他命及其原料，其中K他命240公斤，市價約2.4億元；鹽酸羥亞胺1884公斤，若製成K他命，市值約15億元，以1公克可供3人施用的劑量計算，估計可供500多萬人施用，若流入市面後果不堪設想，幸好及時攔截這批毒品，避免造成社會鉅大的危害。

(中國時報)