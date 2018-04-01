台商張永源列黑名單 資產凍結

2018年04月01日 04:10 中國時報 季節 、 張孝義 ／綜合報導 ／綜合報導

聯合國安理會北韓制裁委員會應美方要求，以協助北韓走私油品與煤炭為由，決議將21家航運公司、27艘船隻和台商張永源列入制裁名單。張是名單上唯一被制裁的個人。張永源被控協助平壤規避制裁，安理會對他發布國際旅行禁令並凍結資產。

法務部昨日依資恐法，迅速公告張永源為制裁對象，通報相關金融機關凍結張名下資金，這是繼1月12日法務部公告高雄商人陳世憲列制裁名單後，第2件公告制裁案，未來張的資金，都須提報「資恐防制審議會」審議授權才可使用。

據法新社取得的一份聯合國文件，被列黑名單的13艘北韓油輪、貨船，以及12艘幫助北韓走私違禁民生用品或石油及燃料的他國船隻，被禁入全球港口。榜上另2艘北韓船隻將遭全球資產凍結，但躲過全球入港禁令。

21間船舶與貿易公司資產將被凍結，這些公司中有3家總部設在香港，包括去年10月以船運將北韓煤礦交付越南的華信船務（Huaxin Shipping）；2家在大陸；12家是北韓企業，還有新加坡、巴拿馬、馬紹爾與薩摩亞的。其中兩家公司「Pro-Gain Group Corporation（註冊地：薩摩亞）」及「Kingly Won International Co., LTD（註冊地：馬紹爾群島）」，都是由張永源百分百持股的境外公司。

根據這份名單，張永源被控曾與駐俄羅斯的北韓掮客合作，協助北韓出口煤炭，他還曾在2017年試圖為北韓與俄羅斯牽線，使雙方簽訂100萬美元的原油協議。

(中國時報)