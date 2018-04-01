搞錯大體燒成灰 害兩家哭錯喪

2018年04月01日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園殯葬業者發生燒錯大體烏龍！業者疑因棺木型式、顏色相同，錯把下午的大體當成早上的死者送火化，還讓家屬把骨灰帶回，直到下午家屬瞻仰遺容發現不是親人，烏龍事件才曝光，但業者否認，辯稱是生意太好遭忌。

桃園區一間生命事業公司，昨日上、下午舉辦溫曾死者和游姓死者的告別式，桃園市政府殯葬管理所指出，業者一早6點向所方申請領取溫曾女士的大體，會同家屬確認亡者身分無誤後辦理領出、發還給家屬，當時都有簽名確認，業者隨即進行洗身、化妝、入殮、封棺等儀式，8點時再移棺至火化場火化。

沒想到下午2點舉行游姓女士的告別式，家屬瞻仰遺容，驚見棺木內躺的是陌生人，才發現「哭錯人」。殯葬管理所獲悉立即展開調查，發現兩位亡者棺木型式、顏色都相同，業者誤將游姓女士的棺木當成溫曾女士送進火化場，導致發生烏龍事件，讓溫曾家屬爐前祭拜、領完骨灰都以為是自己的親人。

殯葬所強調，退冰領取大體時都會和家屬確認，火化前棺木已蓋殮封棺，只能依照業者準備的死亡證明等資料確認火化，發生烏龍也感到遺憾。據了解，業者正與家屬協商，希望彌補失誤。

不過，劉姓殯葬業者矢口否認，強調已經營近20年，服務到位、生意很好，因此惹人眼紅，會保留法律追訴權捍衛聲譽到底。

(中國時報)