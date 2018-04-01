捷運站外原民陳抗區 北市府開拆

2018年04月01日 04:10 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北市府繼上周拆除公投盟在立法院旁的陳抗帳篷，昨日再拆除台大醫院捷運站出口外的原住民陳抗據點。台北市長柯文哲重申，台灣是民主自由國家，不管藍綠、統獨或任何社運團體都必須遵守規則；原運人士馬躍‧比吼反批，為了轉型正義駐點400多天未獲任何回應，現在一句「依法行政」就要拆，根本是「恐怖的白色力量」。

由歌手巴奈、馬躍‧比吼帶領的原民團體「原轉小教室」，去年6月起在凱道旁設置據點，抗議《原住民土地或部落範圍土地畫設辦法》，後來轉往捷運站出口。台北捷運公司表示，原轉小教室占用捷運站出口，3月29日發出勸導單，要求30日晚間8時撤離，否則擇時強拆，另開罰1500元。因陳抗團體逾時仍未離開，北捷才進場勸離、拆除。

馬躍‧比吼表示，先前被拆的團體可能涉及藍綠、統獨，但他們討論的是轉型正義問題，藍綠都不願面對歷史，反以強硬手段拆遷，根本是恐怖的白色力量，「但我們會一直在！」打算即使據點被拆，抗議人士仍要留在原地。他痛批，首都通常是一個國家最進步的地方，在首都不能抗爭，還叫什麼民主？

柯文哲則強調，很多時候政府該做的事不敢去做，甚至假裝沒看到，這是不對的，不管面對藍綠、統獨、社運，都必須讓台灣慢慢成為法治國家。但若原運人士留在原地，他也說，除非有訂新的規則，否則也不能趕他。

(中國時報)