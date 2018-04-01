捷運站外原民陳抗區 北市府開拆

原運人士馬躍‧比吼痛批，蔡英文總統轉型正義是玩假的，強調會繼續駐點抗爭。（吳堂靖翻攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

北市府繼上周拆除公投盟在立法院旁的陳抗帳篷，昨日再拆除台大醫院捷運站出口外的原住民陳抗據點。台北市長柯文哲重申，台灣是民主自由國家，不管藍綠、統獨或任何社運團體都必須遵守規則；原運人士馬躍‧比吼反批，為了轉型正義駐點400多天未獲任何回應，現在一句「依法行政」就要拆，根本是「恐怖的白色力量」。

由歌手巴奈、馬躍‧比吼帶領的原民團體「原轉小教室」，去年6月起在凱道旁設置據點，抗議《原住民土地或部落範圍土地畫設辦法》，後來轉往捷運站出口。台北捷運公司表示，原轉小教室占用捷運站出口，3月29日發出勸導單，要求30日晚間8時撤離，否則擇時強拆，另開罰1500元。因陳抗團體逾時仍未離開，北捷才進場勸離、拆除。

馬躍‧比吼表示，先前被拆的團體可能涉及藍綠、統獨，但他們討論的是轉型正義問題，藍綠都不願面對歷史，反以強硬手段拆遷，根本是恐怖的白色力量，「但我們會一直在！」打算即使據點被拆，抗議人士仍要留在原地。他痛批，首都通常是一個國家最進步的地方，在首都不能抗爭，還叫什麼民主？

柯文哲則強調，很多時候政府該做的事不敢去做，甚至假裝沒看到，這是不對的，不管面對藍綠、統獨、社運，都必須讓台灣慢慢成為法治國家。但若原運人士留在原地，他也說，除非有訂新的規則，否則也不能趕他。

(中國時報)

搞錯大體燒成灰 害兩家哭錯喪 爭議聲中公布 黃煌雄接促轉會

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。