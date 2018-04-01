爭議聲中公布 黃煌雄接促轉會

2018年04月01日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

行政院昨日公布第一屆「促進轉型正義委員會」正副主委及部分委員提名名單，促轉會主委提名前監委黃煌雄擔任、副主委提名現任陸委會副主委張天欽。國民黨團書記長李彥秀認為，部分委員的政黨色彩濃厚、立場明確，未來促轉會恐怕完全是以先入為主的方式面對轉型正義。

行政院發言人徐國勇昨公布促轉會部分委員名單，除了正副主委黃煌雄、張天欽，另外4名委員分別提名：長老教會助理總幹事高天惠、民間司改會常務執行委員尤伯祥、中研院台灣史研究所所長許雪姬，及兼任不當黨產委員會委員的台大歷史系教授花亦芬；4位都是兼任。

徐國勇指出，另外3位專任委員的提名，因工作單位及公文流程等因素，待程序完成後將盡速公布，完整提名名單彙整完畢就會送請立法院行使同意權後任命。

蔡英文總統昨在花蓮回應說，經過多方徵詢，社會普遍認為黃煌雄接主委適當；黃資歷非常深，歷任很多職位，實事求是、講究真相的精神，社會上很多人對他有很好的評價。

李彥秀表示，不論名單組成如何，促轉會如果不是真相和解為出發，最後結果就是把轉型正義淪為政治鬥爭的工具。

李彥秀並說，提名名單都還沒完整出爐，黃煌雄就已經遭受到其他委員提名人和時代力量的批評，連支持轉型正義色彩鮮明的親綠政黨學者都對主委有意見，未來促轉委員會做出的決議，恐怕只是更添爭議，很難有和解共生的可能。

面對質疑，徐國勇表示，黃煌雄在白色恐怖時代就從事民主運動，對台灣史有強烈使命感，提名他代表台灣轉型正義跨出超越藍綠的第一步。

(中國時報)